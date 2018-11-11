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МИД прокомментировал задержание российского журналиста в США
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МИД прокомментировал задержание российского журналиста в США 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
МИД РФ прокомментировал задержание российского журналиста в аэропорту Вашингтона и устроенный ему многочасовой допрос как «иностранному агенту».
В воздушной гавани американской столицы 9 ноября был задержан первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Задержание вызвало серьезную озабоченность у российских дипломатов.
«Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, — очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США», — говорится на сайте МИД РФ.
Отмечается, что российскому журналисту чуть ли не под дулом пистолета предъявили требование о регистрации информационного агентства "USA Really", которое он возглавляет, в качестве иностранного агента.
При этом Малькевичу задавали вопросы о пресловутом «российском воздействии» на выборы в США.
«Меня взяли в кольцо»
В МИД считают, что официальный Вашингтон не только нарушает свободу слова в США, но и пытается оправдаться перед гражданами за внутренние проблемы страны, создавая образ врага из России. Кроме того, так оправдывается предлог для новых санкций.
«Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре», — сказано в заявлении МИД.
Ранее Министерство юстиции США внесло российский телеканал RT в список иностранных агентов. Телекомпанию также лишили аккредитации в конгрессе.
После этого руководители RT иронично поздравили тех, «кто еще верит в американскую свободу слова».
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