МИД прокомментировал задержание российского журналиста в США

МИД РФ прокомментировал задержание российского журналиста в аэропорту Вашингтона и устроенный ему многочасовой допрос как «иностранному агенту».

В воздушной гавани американской столицы 9 ноября был задержан первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич . Задержание вызвало серьезную озабоченность у российских дипломатов.

«Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, — очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США», — говорится на сайте МИД РФ.

Отмечается, что российскому журналисту чуть ли не под дулом пистолета предъявили требование о регистрации информационного агентства "USA Really", которое он возглавляет, в качестве иностранного агента.

При этом Малькевичу задавали вопросы о пресловутом «российском воздействии» на выборы в США.

В МИД считают, что официальный Вашингтон не только нарушает свободу слова в США, но и пытается оправдаться перед гражданами за внутренние проблемы страны, создавая образ врага из России. Кроме того, так оправдывается предлог для новых санкций.

«Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре», — сказано в заявлении МИД.

После этого руководители RT иронично поздравили тех, «кто еще верит в американскую свободу слова».