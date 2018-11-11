Путин и Трамп сядут за один стол

Согласно плану рассадки, рядом с Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним Юнкер.

После ланча в Елисейском дворце Путин направится на Форум мира, где выступит Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель . Отмечается, что Трамп на форум не поедет.

Ранее сообщалось, что на короткой встрече в Париже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронут вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).