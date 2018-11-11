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Жители Хакасии голосуют активнее, чем в первом туре
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Жители Хакасии голосуют активнее, чем на выборах главы в первом туре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 12.00 (08.00 мск) составила 14,65%, что почти 1,5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила на брифинге замглавы избиркома республики Ирина Адмаева.
"Явка на 12.00 составляет 14,65%. На 9 сентября на это время было 12,95%. На избирательных участках спокойно. Жалоб способных повлиять на ход голосования пока нет", — сказала Адмаева.
Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.
Всего на территории республики 11 ноября открылось 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Кроме того, два участка открылись в Черногорске в 06.00 (02.00 мск), чтобы рабочие местных предприятий смогли проголосовать раньше.
Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в 22 отдаленных населенных пунктах четырех районов республики, где проживает в общей сложности более 800 человек. За пятницу и субботу явка здесь составила 43,8%. Всего в республике на утро, по данным избиркома, 381,6 тысячи избирателей включены в списки.
По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работают на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не применяются на выборах.
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