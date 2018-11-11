«Меня взяли в кольцо»: ФБР допросило российского журналиста

Посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдепартамент США с просьбой разъяснить причину задержания первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, говорится в твиттере диппредставительства.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании российского журналиста Александра Малкевича сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона, запрос об обстоятельствах события был отправлен в Госдеп», — указывается в сообщении.

Член ОП и по совместительству главный редактор издания USA Really Александр Малькевич был задержан вечером в пятницу 9 ноября для того, чтобы получить уведомление с требованием регистрации издания в качестве иностранного агента в США. В аэропорту россиянина задержали 19 сотрудников ФБР, передает ФАН.

Малькевич собирался лететь из Вашингтона в Париж, где проходят мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Я зарегистрировался на рейс, пошел на контроль, и меня остановили несколько мужчин, прямо как в кино. Меня окружили, взяли в кольцо, двое были в форменных синих куртках.

Со словами «мистер Малькевич» положили руку на плечо, показали удостоверение с буквами FBI и сказали, что я должен проследовать за ними», — рассказал журналист.

В отдельной комнате его ждала большая группа людей. Там россиянину предъявили ордер на задержание, выписанный судом штата Виргиния 8 ноября и подписанный судьей Майклом Нахманоффом, который позволял задержать его на территории США в срок до 22 ноября.

В течение двух часов американские правоохранители вывернули и проверили весь багаж Малькевича, уделив особое внимание всем электронным устройствам и носителям информации — они были тщательно просканированы, а вся информация перенесена в базу данных ФБР.

«Они были хорошо подготовлены. У них там стоял компьютер, куча всяких проводов, машинок, техники, несколько человек с фотоаппаратами. После этого состоялся допрос, который длился порядка полутора часов. При этом американцы даже не предложили предоставить услуги переводчика», — пояснил россиянин.

По его словам, сотрудников американских спецслужб интересовал широкий круг вопросов.

«Они спрашивали: «кто мы», «зачем», «почему», «зачем мы подрываем основы американской демократии», «зачем вообще USA Really пришли на американскую землю, нам было и без вас хорошо», «давайте вы признаетесь, кого вы знаете из всех этих людей, которые под санкциями», «давайте поговорим о Федеральном агентстве новостей». И постоянно — «признайтесь, зачем вы вмешивались в выборы в 2016 году», — описал картину Малькевич.

Все вопросы были подкреплены материалами автора, которые сотрудники ФБР досконально изучили.

«Они в курсе абсолютно всего, все то, что было в открытом доступе — все мои интервью, все материалы, которые выходили в американской прессе — они все досконально проштудировали, аудиоподкасты, эта публика знает все вообще», — детализировал правозащитник.

Далее в разговоре зазвучала аббревиатура ГРУ (Главное разведывательное управление Минобороны России ). Задержанного спросили, проходил ли он «спецподготовку».

«Спецподготовку в структурах типа ГРУ», — уточнила сотрудница ФБР.

На замечание журналиста, что работать в ГРУ ему бы не позволили очки и лишний вес, сотрудники ФБР сказали, что им «известен отличный способ похудеть», на что Малькевич, показав на свои оранжевые куртку и кроссовки, ответил, что «любит оранжевый цвет, но не такой, как у Марии Бутиной ».

В конце допроса журналисту вручили уведомление о регистрации его СМИ в качестве иноагента и отпустили. После этого Малькевич улетел в Париж.

«Оказывается, американское правосудие и шире, американская власть ждет, чтобы USA Really зарегистрировалось в качестве иностранного агента, потому что это то, что нам вменяют в вину — даже журналисты, которые говорили, что «у вас очень хороший стал сайт, но мы все, американцы простые, должны знать, что вы — русские, а у вас нигде на сайте этого не написано», — резюмировал Малькевич.

Упоминаемая Малькевичем 29-летняя гражданка России Мария Бутина, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля нынешнего года в американской столице.

«Начиная с 2015 года и вплоть до февраля 2017 года Бутина работала по кураторством высокопоставленного чиновника из России, ранее являвшегося членом законодательной власти Российской Федерации а затем ставшего высшим должностным лицом в Центральном банке России.

Этот российский чиновник был помещен под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов

США в апреле 2018 года», — говорилось в сообщении Судебного департамента США.

Под высокопоставленным чиновником имеется в виду заместитель председателя Центробанка РФ Александр Торшин

В судебных документах подробно описывались «попытки Бутиной действовать в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развитие отношений с американскими чиновниками и проникнование в организации, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Ведомство также указывало, что Бутина проживала в Соединенных Штатах по студенческой визе и не зарегистрировалась в качестве агента РФ, как того требует закон, передает НСН.