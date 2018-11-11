«США создают предлог для новых санкций»

МИД России призвал США прекратить гонения на российских журналистов

США ищут повод для введения новых антироссийских санкций, считают в Министерстве иностранных дел России. В распространенном в воскресенье заявлении МИДа говорится, что о таком намерении Вашингтона свидетельствует задержание первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича агентами Федерального бюро расследований (ФБР).

«Судя по задававшимся Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое «российское вмешательство» в выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России»,

Этот эксцесс вызывает озабоченность у Москвы , заявили в министерстве. Кроме того, считает МИД, американские власти стараются учинить препятствия свободному донесению «объективной информации о событиях в мире и самих США» до американских граждан.

В заявлении значится, что Вашингтону «стоило бы задуматься», в каком свете он выставляет американскую демократию, преследуя российских журналистов. По мнению МИДа, подобные акции «расшатывают отношения» между РФ и США «в угоду внутриполитической конъюнктуре» в Штатах.

Незадолго до этого посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдепартамент , потребовав раскрыть обстоятельства задержания в вашингтонском аэропорту журналиста Малькевича. Член Общественной палаты находился в США на международной конференции как приглашенный участник.

По словам самого Малькевича, ФБР отпустило его после допроса, и он покинул территорию США. На запрос ТАСС по поводу обстоятельств задержания в ФБР на данный момент ответа не дали.

Сотрудники американских спецслужб заявили о необходимости зарегистрировать портал USA Really, курируемый Малькевичем, в качестве иностранного агента, а также изъяли все электронные носители россиянина и проверили их содержимое.

«Идет самая настоящая гибридная война против России. В ней участвуют спецслужбы, и у них есть свой сектор ответственности — за жесткие показные меры, которые отражают информационную политику США», — подчеркнул сенатор.

Морозов добавил, что после промежуточных выборов в Конгресс произойдет очередной всплеск интереса к «российскому вмешательству», и Вашингтон обвинит новых россиян. Он добавил, что США проводят информационную политику, согласно которой не хотят слышать каких-либо сторонних голосов на своей территории.

«Россиянин Малькевич развил блестящий портал USA Really, поэтому является объектом вожделенной разработки ФБР. Все это будет длиться до конца срока Трампа. Сейчас уже говорят о том, что Китай имел огромное влияние на промежуточные выборы. И если бы не победили демократы, то антикитайская волна затмила бы антироссийскую истерию 2016 года», — убежден сенатор.

Американские издания утверждают, что проект USA Really был создан для антиамериканской пропаганды.

Как сообщает ФАН, Малькевич заявил, что агенты ФБР «искали, наверное, списки кандидатов, которых Москва „двигала“ на выборах».