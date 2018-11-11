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Посольство РФ обратилось в Госдеп
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Посольство РФ обратилось в госдеп из-за сообщений о задержании Малькевича 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдеп США в связи с информацией о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.
"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А. Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Посольство рекомендует гражданам РФ в подобных ситуациях "сразу требовать связи с посольством".
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