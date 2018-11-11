Обвиняемым стало выгоднее заключать сделку со следствием

Обвиняемый, который заключил «сделку со следствием» и стал свидетелем против своих сообщников, получит взамен возможность на отдельное расследование своего дела и смягчение приговора. Кроме того, досудебное соглашение можно будет заключать с преступником, который обещает раскрыть не только подельников, но и других преступников, не связанных с инкриминируемым ему деянием. Соответствующий Федеральный закон вступил в силу 11 ноября.

Документ также касается ситуаций, когда подозреваемый или обвиняемый не выполняет обязательства соглашения. Например, не сообщает о тех, кого нельзя привлечь к ответственности в связи с их смертью, либо сообщает только о своем участии в преступлении. В таком случае прокурор сможет истребовать материалы не только уголовного дела, но и проверки сообщения о преступлении. А следователь будет обязан предоставить их в течение пяти дней.

Важно, что при допросе на судебном заседании по основному уголовному делу гражданина, который пошёл на сделку со следствием, будут предупреждать о последствиях нарушения обязательств досудебного соглашения при даче показаний. Обвиняемый не сможет уклоняться от явки по вызовам следователя или в суд и разглашать данные предварительного расследования

Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.