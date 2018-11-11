Путину и Трампу пока не удалось пообщаться

"Пока нет", — сказал Песков РИА Новости.

Оба лидера находятся в Париже и присутствуют на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Путин и Трамп сидят за одним столом на праздничном обеде.