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Путину и Трампу пока не удалось пообщаться
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Путину и Трампу пока не удалось пообщаться 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу пока не удалось пообщаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", — сказал Песков РИА Новости.
Оба лидера находятся в Париже и присутствуют на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.
Путин и Трамп сидят за одним столом на праздничном обеде.
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