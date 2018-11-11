Путину и Трампу пока не удалось пообщаться 

Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу пока не удалось пообщаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", — сказал Песков РИА Новости.
Оба лидера находятся в Париже и присутствуют на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.
Путин и Трамп сидят за одним столом на праздничном обеде.
Путин показал Трампу большой палец 👍 и похлопал по плечу. Ждём захватывающей аналитики от американских коллег pic.twitter.com/8H59gy8UFp— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.