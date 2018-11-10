Захарова написала новую песню

«За тебя, любимый»: Захарова рассказала о написанной для Зары песне

Зара исполнила композицию, текст к которой написала официальный представитель российского МИД , на концерте, посвященном Дню Полиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала песню для популярной певицы Зары. Об этом дипломат рассказала на своей странице в Facebook.

Премьера композиции «За тебя, любимый» прошла еще летом этого года на «Славянском базаре» в Витебске. А сегодня Зара исполнила песню на посвященном Дню полиции праздничном концерте, который прошел в Кремле.

В социальной сети Захарова также рассказала, что сначала она отказывалась писать песню для Зары, но потом исполнительница открылась для нее с другой стороны, как «человек остро чувствующий, переживающий, ошибающийся, ищущий и надеющийся».

Отметим, что это уже не первая песня, текст к которой написала официальный представитель МИД РФ. Например, в песне Наргиз Закировой «Верните память» также звучат слова, написанные Марией Захаровой.