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«За тебя, любимый»: Захарова рассказала о написанной для Зары песне 

ТК «Звезда» + ещё 4 9 часов назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Зара исполнила композицию, текст к которой написала официальный представитель российского МИД, на концерте, посвященном Дню Полиции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала песню для популярной певицы Зары. Об этом дипломат рассказала на своей странице в Facebook.
Премьера композиции «За тебя, любимый» прошла еще летом этого года на «Славянском базаре» в Витебске. А сегодня Зара исполнила песню на посвященном Дню полиции праздничном концерте, который прошел в Кремле.
В социальной сети Захарова также рассказала, что сначала она отказывалась писать песню для Зары, но потом исполнительница открылась для нее с другой стороны, как «человек остро чувствующий, переживающий, ошибающийся, ищущий и надеющийся».
Отметим, что это уже не первая песня, текст к которой написала официальный представитель МИД РФ. Например, в песне Наргиз Закировой «Верните память» также звучат слова, написанные Марией Захаровой.
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