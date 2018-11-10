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Курганский чиновник удивил необычным методом работы
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Курганский чиновник рассказал о методах работы с населением 

Рамблер 1 час назад
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поделился своими методами работы с населением. Чтобы разобраться с проблемами жителей области, он завел аккаунт в соцсети, а еще периодически звонит своим подчиненным глубокой ночью, сообщает Ura.ru.
По мнению Шумкова, «диагноз» людей, живущих в Зауралье, — это депрессия. Со спектром всех проблем помогает разобраться аккаунт в соцсети. Здесь врио губернатора отслеживает, как его подчиненные отвечают на вопросы населения. Потом это обсуждается на закрытых совещаниях.
Он также рассказал, что иногда ему приходится звонить подчиненным «даже в половине второго», чтобы разобраться в каких-то вопросах. Он добавил, что надеется — вскоре организационный этап пройдет и работа станет более упорядоченной.
О этом Шумков рассказал на региональной конференции партии «Единая Россия».
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