Курганский чиновник удивил необычным методом работы

Курганский чиновник рассказал о методах работы с населением

Ura.ru. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поделился своими методами работы с населением. Чтобы разобраться с проблемами жителей области, он завел аккаунт в соцсети, а еще периодически звонит своим подчиненным глубокой ночью, сообщает

По мнению Шумкова, «диагноз» людей, живущих в Зауралье, — это депрессия. Со спектром всех проблем помогает разобраться аккаунт в соцсети. Здесь врио губернатора отслеживает, как его подчиненные отвечают на вопросы населения. Потом это обсуждается на закрытых совещаниях.

Он также рассказал, что иногда ему приходится звонить подчиненным «даже в половине второго», чтобы разобраться в каких-то вопросах. Он добавил, что надеется — вскоре организационный этап пройдет и работа станет более упорядоченной.