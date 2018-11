Поведение России взбесило Запад

Запад ненавидит Россию из-за проведения ей независимой внешней политики и своего протекционизма в экономике, изложили свою точку зрения британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy » («Соединенный милитаризм: чего ваши СМИ и эксперты не говорят о внешней политике Великобритании ?»), выдержки из которой опубликовали британские СМИ.