Ещё
Поведение России взбесило Запад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ломает гегемонию США: в чем британцы винят Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Проведение Россией независимой от США и Британии внешней политики вызывает ненависть Запада, рассказали британские политологи. По их словам, Москва мешает Вашингтону укреплять американскую экономическую гегемонию во всем мире. И в целом, по словам западных экспертов, Россия мешает господству неолиберального порядка в мире своим нежеланием поддаваться.
Запад ненавидит Россию из-за проведения ей независимой внешней политики и своего протекционизма в экономике, изложили свою точку зрения британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» («Соединенный милитаризм: чего ваши СМИ и эксперты не говорят о внешней политике Великобритании?»), выдержки из которой опубликовали британские СМИ.
В книге, которая написана в формате вопросов и ответов, эксперты отмечают, что реальная цель политики США в отношении России заключается в поддержании американской экономической гегемонии во всем мире. Это сопровождается насаждением культуры «свободного рынка», которая в реальности является протекционистской.
По мнению политологов, Москва мешает господству неолиберального порядка нежеланием поддаваться. Коулз отмечает, что британские политики называют Россию врагом с начала XX века, а британские историки считают этот период «первой холодной войной», в которой страны вели борьбу за торговые пути и стратегические ресурсы.
С приходом к власти большевиков СССР стал представлять для Запада угрозу, причем, в первую очередь — на идеологическом поприще. Авторы книги приводят в качестве примера созданную в 1900 году британскую партию лейбористов. Долгое время занимавший пост премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль называл ее прикрытием для большевиков.
«Великобритания первой использовала на территории России химическое оружие во время операции в поддержку Белой армии. При этом Черчилль называл химоружие «правильным лекарством», а сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим «Новичком», — указывается в материале.
Виток напряженности между Москвой и Западом начался, когда пост президента России покинул Борис Ельцин и страна стала двигаться к «экономическому национализму», рынки перестали быть свободными, а корпорациям из США пришлось столкнуться с нововведенными пошлинами, передает ФАН.
Затрагивается в книге и вопрос Крыма — по мнению Коулза, американские военные специалисты еще много лет назад предупреждали, что попытки НАТО сблизиться с Украиной приведут к «аннексии» Крыма со стороны России — как предсказуемой реакции на действия со стороны Североатлантического альянса.
«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои маневры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше», — поясняют политологи.
Двумя неделями ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях западных стран Trident Juncture 2018 опроверг опасения о возможном возобновлении «холодной войны» между Россией и Западом.
«Мы не находимся в состоянии холодной войны, но мы отрабатываем коллективную оборону. Речь идет о предотвращении конфликта, а не о провоцировании, лучший способ сохранить мир, это обладать внушительным сдерживанием», — отметил глава Альянса.
В середине прошлого месяца агентство Bloomberg отметило, что во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин был «нетипично расслаблен и не агрессивен» по отношению к Западу, передает НСН.
Путин непринужденно шутил и избегал нападок на западные страны.
Bloomberg указывал, что выступление российского лидера на «Валдае» может показаться напускной храбростью или в определенной степени усталостью после продолжительного «застоя» в отношениях с Западом.
В мае нынешнего года сообщалось, что по данным опроса, проведенного телекомпанией Fox News, 64% американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов. Таким образом, Россия занимает четвертое место в списке недружественных стран, по мнению участников опроса. При этом в тройку главных врагов США, по мнению американцев, входят Северная Корея (93%), а также Иран (80%) и Сирия (76%).
Уровень восприятия России в качестве врага заметно увеличился за последние несколько лет. В 2013 году Россию считали недружественной страной 40% респондентов. Резкий рост негативного отношения американцев к нашему государству произошел после событий на Украине и вхождения в состав России Крыма. На этой волне в США начался формироваться резко отрицательный образ России.
Газета.Ru: последние новости
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий до 2021 года Россия выразила протест Австрии по поводу шпионского скандала На Украине придумали еще один план по "возвращению" Крыма
Комментарии75
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовит ответ на резкий «удар» США215
Кремль пошел на беспрецедентный шаг403
Российская чиновница «разболтала гостайну»261
«Он объявил войну авторитетам Кавказа»30
Пекин предрек глобальную катастрофу27
Новости партнеров
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
04:18
Поведение России взбесило Запад
Политика В мире
00:34
Захарова заявила о большой ошибке Запада
Политика
00:33
Пекин предрек глобальную катастрофу
В мире Азия
01:00
Россия подготовит ответ на резкий «удар» США
Оружие Армия
00:58
Япония нашла способ забрать себе часть Курил
В мире Азия
10:08
Евросоюзу поставили «смертельный» диагноз
В мире Европа
00:15
Полыхающий в Петербурге гипермаркет попал на видео
Пожары Другое
05:33
Австрия подорвала дружбу с Россией
Политика В мире
04:18
Раскрыты настоящие причины ненависти Запада к России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение