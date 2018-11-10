Австрия подорвала дружбу с Россией

Президент Австрии призвал тщательно расследовать дело об экс-полковнике

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к тщательному расследованию скандала с отставным австрийским полковником, который подозревается в разведывательной деятельности.

«Шпионаж неприемлем. Конечно, это дело должно быть тщательно расследовано», — сказал он в беседе с изданием Österreich.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру после заявлений Вены по поводу скандала с полковником-«разведчиком».

В МИД подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, привели к осложнению двусторонних отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой.