Австрия подорвала дружбу с Россией

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Президент Австрии призвал тщательно расследовать дело об экс-полковнике 

RT на русском 1 час назад
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к тщательному расследованию скандала с отставным австрийским полковником, который подозревается в разведывательной деятельности.
«Шпионаж неприемлем. Конечно, это дело должно быть тщательно расследовано», — сказал он в беседе с изданием Österreich.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру после заявлений Вены по поводу скандала с полковником-«разведчиком».
В МИД подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, привели к осложнению двусторонних отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой.
Австрийское Министерство обороны подозревает в разглашении государственной тайны 70-летнего отставного офицера. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бывший полковник австрийских вооружённых сил подозревается «в работе на российскую разведывательную службу на протяжении многих лет».
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