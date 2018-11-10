FAZ: российская чиновница разболтала гостайну

Немецкое издание FAZ («Франкфуртер альгемайне цайтунг») по-своему истолковало увольнение уральской чиновницы, заявившей, что государство ничего не должно молодёжи. Зарубежные журналисты посчитали, что Ольгу Глацких уволили не за цинизм, а за то, что она выдала государственную тайну.

Автор статьи предположил, что Россия снимает с себя социальную ответственность, а инвестирует в опоры госсистемы.

«Россия расходует деньги на чиновников, государственные средства массовой информации и украшение городов, но на простой народ предпочитает не тратиться. Однако очень не любит говорить об этом официально. Молодая российская чиновница разболтала государственную тайну», — делает вывод издание.

Как аргументы, автор публикации приводит примеры с повышением пенсионного возраста, отмену индексации пенсии, снижение расходов на здравоохранение.

«Даже в Москве, чей бюджет лопается от денег, расходы на здравоохранение, семьи, детей и охрану окружающей среды, составляющие сейчас 0,3%, постоянно снижаются», — утверждает издание.

Ранее News.ru сообщал, что директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтёрами в Кировграде заявила, что детям государство ничего не должно. При этом чиновница отметила, что им должны помогать родители.