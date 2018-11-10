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Российская чиновница «разболтала гостайну»
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FAZ: российская чиновница разболтала гостайну 

News.ru 1 час назад
Немецкое издание FAZ («Франкфуртер альгемайне цайтунг») по-своему истолковало увольнение уральской чиновницы, заявившей, что государство ничего не должно молодёжи. Зарубежные журналисты посчитали, что Ольгу Глацких уволили не за цинизм, а за то, что она выдала государственную тайну.
Автор статьи предположил, что Россия снимает с себя социальную ответственность, а инвестирует в опоры госсистемы.
«Россия расходует деньги на чиновников, государственные средства массовой информации и украшение городов, но на простой народ предпочитает не тратиться. Однако очень не любит говорить об этом официально. Молодая российская чиновница разболтала государственную тайну», — делает вывод издание.
Как аргументы, автор публикации приводит примеры с повышением пенсионного возраста, отмену индексации пенсии, снижение расходов на здравоохранение.
«Даже в Москве, чей бюджет лопается от денег, расходы на здравоохранение, семьи, детей и охрану окружающей среды, составляющие сейчас 0,3%, постоянно снижаются», — утверждает издание.
Ранее News.ru сообщал, что директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтёрами в Кировграде заявила, что детям государство ничего не должно. При этом чиновница отметила, что им должны помогать родители.
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