Роковая ошибка дорого обошлась Израилю

Израиль и Россия: ставки Тель-Авива оборачиваются против него (Al-Akhbar, Ливан)

Секретные и публичные контакты, а также решение израильской авиации не продолжать свои атаки на сирийской территории не смягчили позицию России . Все попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху получить согласие президента Владимира Путина на двустороннюю встречу, чтобы обсудить события на сирийской арене и попытаться создать новую формулу координации, которая предоставила бы израильской армии широкие возможности для продолжения атак, не увенчались успехом.

Хотя Нетаньяху и израильский истеблишмент за последние несколько недель достаточно унизились ради того, чтобы провести такую встречу, они действовали так, как если бы это было обязательным налогом на пользу национальным интересам Израиля , чтобы противостоять угрозе, вызванной восстановлением сирийского государства и усилением оси сопротивления в Сирии и регионе.

Также Тель-Авив опирался на конкретное видение разногласий между Тегераном и его союзниками в отношении конфликта с Израилем, что должно было подтолкнуть Москву — с израильской точки зрения — на данном этапе вновь повернуться в сторону Тель-Авива.

С другой стороны, прозвучало опровержение со стороны Кремля со слов пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова . Оно подтвердило сообщения израильских СМИ о том, что запланированная встреча между президентом России и премьер-министром Израиля во французской столице была отменена: «она не могла отмениться, так как не планировалась». Однако после такого шага Израиль стал лучше осознавать тот факт, что российская сторона готова пойти гораздо дальше, чем предполагали израильские силы безопасности и политические институты, то есть за пределы их ожиданий, на которые они ссылались с 18 сентября. Очевидно, что помимо этого Тель-Авив обнаружил, что неточно понял глубокий смысл российской позиции и ее пределы. Оказалось, что он попытался избежать оценки того, как российское руководство решит понимать его интересы в Сирии и регионе.

В этом контексте позиция российского министра иностранных дел Сергея Лаврова была воспринята как «смертельный удар» для израильских расчетов, когда он заявил, что возобновление израильских бомбардировок в отношении сирийских объектов не только поставит под угрозу безопасность, но и дестабилизирует регион. Большое значение этой позиции и содержащихся в ней сообщений противоречит израильской ставке на то, что продолжение военных ударов и игра на грани широкомасштабного противостояния заставит российскую сторону оказать давление на иранцев и сирийское государство. По мнению Израиля, это помешает им восстановить и развить ракетный и в целом военный потенциал Сирии, чтобы избежать крупной конфронтации с Израилем на том основании, что это может подорвать российские достижения.

Однако произошедшее на данном этапе наоборот играет против ставок Тель-Авива. Вместо того, чтобы стать объектом давления со стороны России в результате израильской эскалации против оси сопротивления, вектор давления направился в сторону Тель-Авива. Москва достигла такой точки, что возложила на израильскую сторону ответственность за любые оперативные шаги, ведущие к военной эскалации. «Силовые акции Израиля в Сирии не могут решить волнующие его проблемы, а только способствуют росту региональной напряженности», — сказал Лавров.

Также министр иностранных дел России раскрыл свою позицию, когда заявил, что Израиль ставил под угрозу жизнь российских солдат вблизи Пальмиры, не выполняя свои обязательства перед Россией в Сирии. Также он пояснил, почему Москва решила не наказывать Израиль за крушение самолета «Ил-20» и гибель его экипажа, и все остальные удары, которые могли привести к потерям в России. Таким образом, Москва в то время ограничилась секретными и публичными предупреждениями и замечаниями, так как это не приводило к российским жертвам. Это свидетельствует о большом пространстве для координации, которая, по словам Тель-Авива, будет способствовать ограничению действий военно-воздушных сил.

После этих событий и развенчания израильских ожиданий на данном этапе становятся очевидными рамки, в которых наблюдается эскалация позиций министров узкого израильского кабинета. Сложившаяся ситуация демонстрирует степень обеспокоенности органа, принимающего решения в Тель-Авиве. Это также свидетельствует об осознании ограниченности возможностей и рисков, которые появились в свете ужесточения российской риторики и приверженности Москвы своей позиции.

Министр окружающей среды Зеев Элкин предупредил, что если сирийцы используют передовые российские ракеты С-300, которые были переданы им для того, чтобы сбивать военные самолёты в израильском воздушном пространстве, по этим комплексам будут нанесены удары, даже если они будут угрожать жизни находящихся там российских военнослужащих. Элькин признал огромную угрозу, которую представляют системы С-300 израильским военно-воздушным силам, указав на то, что их поставка сирийской армии может дестабилизировать ситуацию. Значимость позиции Элкина проистекает из того факта, что он является сопредседателем совместного российско-израильского правительственного комитета и был переводчиком во время встреч между Нетаньяху и Путиным. Его коллега, министр внутренней безопасности Гилад Ардан, заявляет о необходимости продолжать нападение на иранские объекты в Сирии, даже если это приведет к противостоянию на северном фронте. Он подчеркнул, что Израиль продолжит придерживаться этой линии, поскольку иранское присутствие в Сирии представляет собой будущую угрозу для существования израильского государства.

Вместе с тем, если абстрагироваться от степени серьезности израильских посланий, выражающих готовность страны к крупной военной конфронтации и непосредственному столкновению с Россией, то Тель-Авиву остаётся только обратиться к Соединенным Штатам, чтобы они заняли более серьезную и твердую позицию по отношению к Москве. Это может оказаться сложнее и превратить проблему в инструмент для шантажа русских перед лицом Вашингтона.

Хотя спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри призвал Москву позволить Израилю продолжать свои атаки на сирийской территории, как это было ранее, и это говорит о политической позиции США в поддержку израильских атак, Тель-Авив нуждается в большем. В свете побед оси сопротивления и развития ее возможностей Тель-Авив больше не удовлетворен действиями Соединенных Штатов в целях защиты израильской безопасности и интересов, в том числе введением экономических санкций в отношении Ирана. Ему недостаточно требовать, чтобы Вашингтон не выводил свои войска из Сирии и затруднял экспансию оси сопротивления, а также чтобы США защищали Израиль от резолюций в международных организациях, которые ограничивают его преступления в отношении палестинского народа и попытки узаконить свою оккупацию. Теперь они также нуждаются в защите от последствий жесткой позиции России и последствий, которые могут оказаться полезными для интересов оси сопротивления, особенно на сирийской арене.