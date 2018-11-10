Роковая ошибка дорого обошлась Израилю

Секретные и публичные контакты, а также решение израильской авиации не продолжать свои атаки на сирийской территории не смягчили позицию России. Все попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху получить согласие президента Владимира Путина на двустороннюю встречу, чтобы обсудить события на сирийской арене и попытаться создать новую формулу координации, которая предоставила бы израильской армии широкие возможности для продолжения атак, не увенчались успехом.
Хотя Нетаньяху и израильский истеблишмент за последние несколько недель достаточно унизились ради того, чтобы провести такую встречу, они действовали так, как если бы это было обязательным налогом на пользу национальным интересам Израиля, чтобы противостоять угрозе, вызванной восстановлением сирийского государства и усилением оси сопротивления в Сирии и регионе.
Также Тель-Авив опирался на конкретное видение разногласий между Тегераном и его союзниками в отношении конфликта с Израилем, что должно было подтолкнуть Москву — с израильской точки зрения — на данном этапе вновь повернуться в сторону Тель-Авива.
С другой стороны, прозвучало опровержение со стороны Кремля со слов пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Оно подтвердило сообщения израильских СМИ о том, что запланированная встреча между президентом России и премьер-министром Израиля во французской столице была отменена: «она не могла отмениться, так как не планировалась». Однако после такого шага Израиль стал лучше осознавать тот факт, что российская сторона готова пойти гораздо дальше, чем предполагали израильские силы безопасности и политические институты, то есть за пределы их ожиданий, на которые они ссылались с 18 сентября. Очевидно, что помимо этого Тель-Авив обнаружил, что неточно понял глубокий смысл российской позиции и ее пределы. Оказалось, что он попытался избежать оценки того, как российское руководство решит понимать его интересы в Сирии и регионе.
В этом контексте позиция российского министра иностранных дел Сергея Лаврова была воспринята как «смертельный удар» для израильских расчетов, когда он заявил, что возобновление израильских бомбардировок в отношении сирийских объектов не только поставит под угрозу безопасность, но и дестабилизирует регион. Большое значение этой позиции и содержащихся в ней сообщений противоречит израильской ставке на то, что продолжение военных ударов и игра на грани широкомасштабного противостояния заставит российскую сторону оказать давление на иранцев и сирийское государство. По мнению Израиля, это помешает им восстановить и развить ракетный и в целом военный потенциал Сирии, чтобы избежать крупной конфронтации с Израилем на том основании, что это может подорвать российские достижения.
Однако произошедшее на данном этапе наоборот играет против ставок Тель-Авива. Вместо того, чтобы стать объектом давления со стороны России в результате израильской эскалации против оси сопротивления, вектор давления направился в сторону Тель-Авива. Москва достигла такой точки, что возложила на израильскую сторону ответственность за любые оперативные шаги, ведущие к военной эскалации. «Силовые акции Израиля в Сирии не могут решить волнующие его проблемы, а только способствуют росту региональной напряженности», — сказал Лавров.
Также министр иностранных дел России раскрыл свою позицию, когда заявил, что Израиль ставил под угрозу жизнь российских солдат вблизи Пальмиры, не выполняя свои обязательства перед Россией в Сирии. Также он пояснил, почему Москва решила не наказывать Израиль за крушение самолета «Ил-20» и гибель его экипажа, и все остальные удары, которые могли привести к потерям в России. Таким образом, Москва в то время ограничилась секретными и публичными предупреждениями и замечаниями, так как это не приводило к российским жертвам. Это свидетельствует о большом пространстве для координации, которая, по словам Тель-Авива, будет способствовать ограничению действий военно-воздушных сил.
После этих событий и развенчания израильских ожиданий на данном этапе становятся очевидными рамки, в которых наблюдается эскалация позиций министров узкого израильского кабинета. Сложившаяся ситуация демонстрирует степень обеспокоенности органа, принимающего решения в Тель-Авиве. Это также свидетельствует об осознании ограниченности возможностей и рисков, которые появились в свете ужесточения российской риторики и приверженности Москвы своей позиции.
Министр окружающей среды Зеев Элкин предупредил, что если сирийцы используют передовые российские ракеты С-300, которые были переданы им для того, чтобы сбивать военные самолёты в израильском воздушном пространстве, по этим комплексам будут нанесены удары, даже если они будут угрожать жизни находящихся там российских военнослужащих. Элькин признал огромную угрозу, которую представляют системы С-300 израильским военно-воздушным силам, указав на то, что их поставка сирийской армии может дестабилизировать ситуацию. Значимость позиции Элкина проистекает из того факта, что он является сопредседателем совместного российско-израильского правительственного комитета и был переводчиком во время встреч между Нетаньяху и Путиным. Его коллега, министр внутренней безопасности Гилад Ардан, заявляет о необходимости продолжать нападение на иранские объекты в Сирии, даже если это приведет к противостоянию на северном фронте. Он подчеркнул, что Израиль продолжит придерживаться этой линии, поскольку иранское присутствие в Сирии представляет собой будущую угрозу для существования израильского государства.
Вместе с тем, если абстрагироваться от степени серьезности израильских посланий, выражающих готовность страны к крупной военной конфронтации и непосредственному столкновению с Россией, то Тель-Авиву остаётся только обратиться к Соединенным Штатам, чтобы они заняли более серьезную и твердую позицию по отношению к Москве. Это может оказаться сложнее и превратить проблему в инструмент для шантажа русских перед лицом Вашингтона.
Хотя спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри призвал Москву позволить Израилю продолжать свои атаки на сирийской территории, как это было ранее, и это говорит о политической позиции США в поддержку израильских атак, Тель-Авив нуждается в большем. В свете побед оси сопротивления и развития ее возможностей Тель-Авив больше не удовлетворен действиями Соединенных Штатов в целях защиты израильской безопасности и интересов, в том числе введением экономических санкций в отношении Ирана. Ему недостаточно требовать, чтобы Вашингтон не выводил свои войска из Сирии и затруднял экспансию оси сопротивления, а также чтобы США защищали Израиль от резолюций в международных организациях, которые ограничивают его преступления в отношении палестинского народа и попытки узаконить свою оккупацию. Теперь они также нуждаются в защите от последствий жесткой позиции России и последствий, которые могут оказаться полезными для интересов оси сопротивления, особенно на сирийской арене.