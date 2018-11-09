Ещё
В Казахстане захотели замаскировать фото Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане к приезду Путина хотели закрыть фото Крымского моста 

Рамблер 1 час назад
Служба протокола президента Казахстана Нурсултана Назарбаева собиралась замаскировать изображение Крымского моста на российско-казахстанской туристической выставке, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, чиновники из службы протокола Назарбаева пришли в ужас, когда обнаружили на выставке «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» в Петропавловске огромную фотографию Крымского моста в преддверии посещения экспозиции президентами России и Казахстана.
Путину подарили кнут
Казахстан официально не признавал Крым территорией Российской Федерации, поэтому снимок решили замаскировать с помощью панелей с искусственными растениями.
Однако российская сторона не согласилась с решением казахстанских коллег, и панели было решено демонтировать, фотографию оставить, а маршрут Путина и Назарбаева поменять: их провели политически безопасными залами, посвященных Ямало-Ненецкому автономному округу и Омской области.
Ранее сообщалось, что в ходе осмотра экспозиции Владимиру Путину вручили завязанный в узел гвоздь и казахский кнут — камчу.
Комментарии52
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась топить корабли в Азовском море261
В Киеве прогремели три взрыва143
Пропавший московский чиновник найден мертвым18
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку196
Кич и серость «лютых» 90-х57
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение