Фото Крымского моста и приезд Путина всполошили Казахстан

В Казахстане к приезду Путина хотели закрыть фото Крымского моста

По информации издания, чиновники из службы протокола Назарбаева пришли в ужас, когда обнаружили на выставке «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» в Петропавловске огромную фотографию Крымского моста в преддверии посещения экспозиции президентами России и Казахстана.

Казахстан официально не признавал Крым территорией Российской Федерации, поэтому снимок решили замаскировать с помощью панелей с искусственными растениями.

Однако российская сторона не согласилась с решением казахстанских коллег, и панели было решено демонтировать, фотографию оставить, а маршрут Путина и Назарбаева поменять: их провели политически безопасными залами, посвященных Ямало-Ненецкому автономному округу и Омской области.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра экспозиции Владимиру Путину вручили завязанный в узел гвоздь и казахский кнут — камчу.