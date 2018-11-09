ГРУ под ударом: Лондон требует санкций

The Times: Лондон предложил ЕС ввести санкции против ГРУ

Великобритания планирует ввести санкции против руководства российского ГРУ , сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Лондон рассчитывает на поддержку Парижа и Берлина, а также требует от Евросоюза внести сотрудников ГРУ в санкционный список. Всего под персональные санкции должны попасть шесть человек, которых англичане считают виновными в создании и применении химоружия.

Власти Великобритании собираются ввести новые антироссийские санкции, направленные против представителей руководства ГРУ. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

В публикации значится, что Лондон требует от Евросоюза включить имена российских разведчиков в проект следующего санкционного списка против России

Британские власти рассчитывают на поддержку со стороны Франции Германии , а также «давят на министров иностранных дел других государств», чтобы они одобрили замораживание активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза генералам ГРУ.

В санкционный список ЕС планируется включить шесть человек, которых Брюссель считает виновными в создании и применении химического оружия.

В начале октября британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что намерен «покончить с сетью агентов ГРУ» в Великобритании. Он подчеркнул, что «при правительстве консерваторов у Британии очень простое сообщение для Кремля».

«Если вы попытаетесь запугивать нашу страну, если вы будете использовать химическое оружие и не будете подчиняться международным правилам, то очень дорого заплатите», — заявил начальник Форин-офиса.

Неделей ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Великобритания цинично манипулирует положениями конвенции о запрещении химоружия. По ее словам, Британия не использовала десятую статью конвенции, в которой прописан порядок предоставления защиты государствам в случае применения против них химического оружия. Захарова подчеркнула, что подобный грубый подход является «визитной карточкой» властей Британии.

Российско-британские отношения накалились после того, как в британском городке Солсбери в начале марта с признаками острейшего химического отравления были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Свои действия Скрипаль мотивировал тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [РФ]». В 2004 году он был арестован и осужден по обвинению в госизмене, однако в 2010 году его обменяли на российских разведчиков и предоставили убежище в Великобритании.

Отравленных Скрипалей доставили в больницу, где они находились в коме на протяжении двух месяцев. Врачи опасались за жизнь пострадавших, но все же смогли спасти их и привести в сознание. Сейчас местоположение Сергея и Юлии Скрипаль неизвестно. Предполагается, что они могут находиться на одной из военных баз Туманного Альбиона.

Спустя неделю после инцидента в Солсбери, британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными в конце 1980-х. В связи с этим премьер-министр Мэй решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

5 сентября Лондон опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению. Были также обнародованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.

Судя по снимкам, 2 марта в 16.22 по местному времени Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу, улетев в Москву.

На нестыковки в материалах Скотланд-Ярда уже 6 сентября указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры в одно и то же время. По словам Захаровой, это наводит на мысль о том, что время съемки было попросту наложено на скриншоты. В МИД Великобритании заявили, что в Гэтвике несколько одинаковых коридоров.

При этом сами Петров и Боширов в интервью главреду RT Маргарите Симоньян заявили, что в Солсбери ездили «любоваться на шпиль Солсберецкого собора», и проходили через один коридор одновременно, потому что «везде ходят вместе».

Живы ли Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери в начале марта, на данный момент неизвестно, заявили в российском МИД. Там также отметили, что Юлия Скрипаль появилась только один раз и при непонятных обстоятельствах на видео, снятом неизвестно где и неизвестно кем, а самого бывшего офицера ГРУ и вовсе никто ни разу не видел.