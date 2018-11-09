Поклонскую призвали определиться с политической судьбой

В ЕР призвали Поклонскую определиться с «политической судьбой»

«Справедливость — это одна из базовых основ «Единой России». Поэтому Наталья Поклонская могла бы реализовывать этот запрос внутри партии, а не бросаться то в одну, то в другую сторону», — сказал ТАСС в партии.

Источник напомнил, что Поклонская не является членом «Единой России», но входит в ее фракцию в Госдуме.

«Очевидно, что Наталье Поклонской надо определиться, с кем дальше выстраивать свою политическую судьбу. Мы видим, что период неопределенности у нее изрядно затянулся», — добавил источник.

В четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».