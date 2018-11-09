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Поклонскую призвали определиться с политической судьбой
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В ЕР призвали Поклонскую определиться с «политической судьбой» 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Единая Россия» считает, что депутату Госдумы, бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской следует определиться с собственной «политической судьбой», заявил источник в руководстве партии.
«Справедливость — это одна из базовых основ «Единой России». Поэтому Наталья Поклонская могла бы реализовывать этот запрос внутри партии, а не бросаться то в одну, то в другую сторону», — сказал ТАСС в партии.
Источник напомнил, что Поклонская не является членом «Единой России», но входит в ее фракцию в Госдуме.
«Очевидно, что Наталье Поклонской надо определиться, с кем дальше выстраивать свою политическую судьбу. Мы видим, что период неопределенности у нее изрядно затянулся», — добавил источник.
В четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».
В октябре агентство Ura.ru со ссылкой на неназванного федерального политика сообщило о якобы планах создания новой партии под названием «Сила России». Сообщалось, что партию может возглавить Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк. Тогда Поклонская опровергла это сообщение.
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