«Потеряла» ли Америка Крым?

American Interest (США): кто «потерял» Крым?

American Interest (США) . На этот раз Трампу делают замечание за обвинение Обамы в том, что он «позволил» Дональд Трамп регулярно говорит какие-то несуразности и пресса постоянно его одергивает. Не смог удержаться и журнал. На этот раз Трампу делают замечание за обвинение Обамы в том, что он «позволил» России вернуть Крым . Автор считает, что это заявление отбрасывает нас к риторике холодной войны, когда у США возникали иллюзии, будто она в состоянии «сохранять» и «терять» целые страны.

Трамп обвинил Обаму в том, что он «позволил» России аннексировать Крым.

«Это президент Обама позволил этому случиться», — сказал он.

Нечто подобное Трамп говорил уже не раз. В этом году он пожаловался, что Обама «позволил Крыму уйти», и заявил:

«Я мог занять в этом деле совершенно иную позицию».

Через неделю Трамп сказал:

«Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважает президента Обаму».

Предположение о том, что действия России определяются отношением их руководителя к нашему, кажется очень странным. Здесь полностью игнорируется то обстоятельство, что у России есть интересы и цели, не имеющие никакого отношения ни к нам, ни к нашим президентам. Трамп повторяет данную мысль настолько часто, что стоит посвятить немного времени разбору этой глупой идеи.

В большинстве сообщений об этих высказываниях Трампа звучит мысль о том, что он решил возложить вину за аннексию на Обаму. Но это далеко не так важно, как подтекст заявлений Трампа, подразумевающий, что американский президент может «позволять» или «не позволять» другим крупным ядерным державам те или иные действия. Заявление о том, что Обама «позволил» аннексировать Крым, предполагает, что он мог и должен был это предотвратить. Но он не мог сделать ничего, кроме развязывания войны против России, которая могла привести к третьей мировой войне. Однако Трамп из-за своего невежества и агрессивных инстинктов думает иначе. Владеет Россия Крымом или нет — это вряд ли относится к жизненно важным интересам США, и из-за этого точно не стоит начинать войну. Если Трамп думает иначе, то он еще более опрометчивый и безответственный человек, чем мы думаем.

Трамп говорит о «потере» Крыма так, будто он был наш, и мы его утратили. Сама по себе фраза «потерять Крым» отбрасывает нас к глупейшей риторике холодной войны, когда у Америки возникали иллюзии, будто она в состоянии «сохранять» и «терять» целые страны. Такого рода мышление — это оторванный от реальности бред, и он очень опасен, если наш президент именно так смотрит на международные кризисы. Обама не терял Крым, и в обязанности американского правительства никогда не входило мешать России делать то, что она сделала. Действия России были агрессивными и противозаконными, но США не обязаны создавать риск войны с ядерной державой, препятствуя таким действиям. То, как Трамп надоедливо бубнит о потере части страны, которая даже не является американской союзницей, показывает, насколько он далек от настоящей внешней политики под лозунгом «Америка прежде всего».

Комментарии читателей

Sid Finster

Все знакомые мне крымчане радовались, избавившись от Киева. По всеобщему признанию, марши нацистов в Киеве в 2014 году не усилили симпатии граждан к хунте.

Украинские призывники считали, что служить в Крыму трудно, поскольку местное население ненавидело их и относилось к ним как к оккупантам.

SteveM

«Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважает президента Обаму».

Извращенная ирония, которую Трамп безусловно не понимает, заключается в том, что Обама действительно ПОТЕРЯЛ Крым, дав добро на переворот, в результате которого был свергнут демократически избранный президент Украины. А ведь этим придуркам из Вашингтона надо было лишь немного подождать до очередных выборов.

Но нет. Придурковатая и вульгарная Виктория Нуланд со своими гориллами из ЦРУ стала пособницей переворота. Более того, широко раскрыв свой рот, Нуланд по сути дела заявила русским, что когда переворот закончится, новый марионеточный президент выгонит их с военно-морской базы в Севастополе, которую они занимали на протяжении 200 лет.

Вывод таков: если бы на Украине не было спровоцированного США переворота, то не было бы и российской аннексии Крыма.

Знаете, Дэниел, поскольку Трампа дергают за нитки такие люди как Болтон, Помпео и даже женщина-дракон Джина Хаспел (Gina Haspel) (директор Центрального разведывательного управления — прим. перев.), Трамп не видит никаких минусов в ухищрениях ЦРУ по смене режимов. Поэтому он показывает пальцем не на тех, на кого надо.

Uncle Billy