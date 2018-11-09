Путину подарили кнут

Путину на выставке в Петропавловске подарили завязанные в узел гвозди и казахский кнут

Президент России Владимир Путин на туристической выставке в Петропавловске получил в подарок завязанные в узел гвозди и казахский кнут — камчу.

Российский лидер и его казахский коллега Нурсултан Назарбаев осмотрели экспозицию выставки "Новые подходы и тенденции развития туризма России Казахстана " в рамках форума межрегионального сотрудничества. Главам государств на нескольких мультимедийных стендах продемонстрировали видеоролики о планах развития туристических объектов Казахстана, а также ролики с видами природных красот республики.

Подарки президентам

На одном из стендов глав государств встречал рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане, о дружбе боксера Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который "показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы". Цырульников рассказал о традиции дарить завязанные в узел гвозди "уважаемым людям". Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и подарил их Путину. "Горячий металл", — отметил российский президент, приняв подарок.

Не оставил без подарка Цырульников и президента Казахстана, согнув для него металлический пруток. Он рассказал, что любой казахский боец, который смог согнуть этот пруток, получал скакуна. Он пояснил, что такой пруток выдерживает 250 килограмм. Наблюдая за тем, сколько усилий прикладывает боец для того, чтобы согнуть пруток, Назарбаев со значением отметил: "Серьезно". А после того, как Цырульников успешно справился со своей задачей, он передал согнутый пруток казахскому президенту, предложив ему также попробовать свои силы. Назарбаев попытался еще немного согнуть пруток, отметив, что кажется это ему удалось.

У следующего стенда президентам двух стран продемонстрировали традиционные атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу. Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно использовался и на больших собраниях, "сначала клали камчу, а потом говорили речь". "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", — пошутил в ответ российский президент. Назарбаев также добавил, что согласно казахским поверьям, такой кнут защищает и от злых духов. В итоге Путину подарили этот кнут, после того как он осторожно спросил: "А это можно взять?"

Осмотр экспозиции

Затем главы государств продолжили осмотр экспозиции. В частности, у стенда Татарстана, который посвящен зоне отдыха на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, расположенной у слияние рек Волги и Камы, Путин пригласил Назарбаева посетить это место, отметив природные виды заповедника.

Представители стенда Ямало-Ненецкого округа, завидев президентов, стали активно зазывать их к себе. Экспозиция Ямала оформлена в виде чума из оленьих шкур. Один из представителей ямальского стенда напомнил Путину о том, как он был в регионе на орнитологической станции, где велась работа по восстановлении популяции стерхов. "Вы у нас были на Ямале, стерхи не улетают, ждут вас, когда вы вернетесь, проведете их", — шутливо сказал он президенту. "Но и вы, давайте, подхватывайте эту инициативу", — с улыбкой парировал Путин.

Затем президенты осмотрели еще несколько стендов и сделали несколько фотографий с участниками выставки.