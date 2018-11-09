Ещё
Путину подарили кнут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путину на выставке в Петропавловске подарили завязанные в узел гвозди и казахский кнут 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на туристической выставке в Петропавловске получил в подарок завязанные в узел гвозди и казахский кнут — камчу.
Российский лидер и его казахский коллега Нурсултан Назарбаев осмотрели экспозицию выставки "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана" в рамках форума межрегионального сотрудничества. Главам государств на нескольких мультимедийных стендах продемонстрировали видеоролики о планах развития туристических объектов Казахстана, а также ролики с видами природных красот республики.
Затем Путин и Назарбаев осмотрели несколько региональных стендов выставки, в том числе стенд Астаны, Омской области, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Подарки президентам

На одном из стендов глав государств встречал рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане, о дружбе боксера Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который "показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы". Цырульников рассказал о традиции дарить завязанные в узел гвозди "уважаемым людям". Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и подарил их Путину. "Горячий металл", — отметил российский президент, приняв подарок.
Не оставил без подарка Цырульников и президента Казахстана, согнув для него металлический пруток. Он рассказал, что любой казахский боец, который смог согнуть этот пруток, получал скакуна. Он пояснил, что такой пруток выдерживает 250 килограмм. Наблюдая за тем, сколько усилий прикладывает боец для того, чтобы согнуть пруток, Назарбаев со значением отметил: "Серьезно". А после того, как Цырульников успешно справился со своей задачей, он передал согнутый пруток казахскому президенту, предложив ему также попробовать свои силы. Назарбаев попытался еще немного согнуть пруток, отметив, что кажется это ему удалось.
У следующего стенда президентам двух стран продемонстрировали традиционные атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу. Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно использовался и на больших собраниях, "сначала клали камчу, а потом говорили речь". "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", — пошутил в ответ российский президент. Назарбаев также добавил, что согласно казахским поверьям, такой кнут защищает и от злых духов. В итоге Путину подарили этот кнут, после того как он осторожно спросил: "А это можно взять?"

Осмотр экспозиции

Затем главы государств продолжили осмотр экспозиции. В частности, у стенда Татарстана, который посвящен зоне отдыха на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, расположенной у слияние рек Волги и Камы, Путин пригласил Назарбаева посетить это место, отметив природные виды заповедника.
Представители стенда Ямало-Ненецкого округа, завидев президентов, стали активно зазывать их к себе. Экспозиция Ямала оформлена в виде чума из оленьих шкур. Один из представителей ямальского стенда напомнил Путину о том, как он был в регионе на орнитологической станции, где велась работа по восстановлении популяции стерхов. "Вы у нас были на Ямале, стерхи не улетают, ждут вас, когда вы вернетесь, проведете их", — шутливо сказал он президенту. "Но и вы, давайте, подхватывайте эту инициативу", — с улыбкой парировал Путин.
Затем президенты осмотрели еще несколько стендов и сделали несколько фотографий с участниками выставки.
ТАСС: последние новости
МИД Австрии: отношения Москвы и Вены могут осложниться при подтверждении факта шпионажа Путин пообещал сделать все, чтобы туризм между РФ и Казахстаном "заиграл" как следует" Глава МИД Австрии отменила визит в РФ из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа290
Умер Николай Румянцев62
В подмосковном колледже произошла стрельба52
Пореченков вступился за Ефремова276
Грачевский высказался о смерти Румянцева1
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
00:29
В метро запущен Дальневосточный экспресс
Новости Москвы
00:05
Тайная дочь Кончаловского спасла от тюрьмы отчима
Шоу-бизнес
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
01:21
Пореченков вступился за Ефремова
Общество
В подмосковном колледже произошла стрельба
Происшествия
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение