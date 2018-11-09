Американцев пригласили в Крым

Аксенов в ответ на санкции США пригласил американцев на отдых в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил американцев приехать в Крыму и убедиться, что на полуострове все спокойно. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Faceebook.

Ранее власти США расширили санкционный список против РФ , добавив туда трех физических лиц и девять организаций. В частности, в список вошли крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".

"Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова. Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы", — написал он.

По словам главы республики, санкции никак не повлияют на развитие Крыма. "Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины", — отметил он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.