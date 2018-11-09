Хочешь мира, готовься к ядерной войне

Третья мировая война: ядерная стратегия США приведет к катастрофе, предупреждает Россия

Daily Express (Великобритания) анализируются гипотетические планы Вашингтона применения ядерного оружия малой мощности для сдерживания В статьеанализируются гипотетические планы Вашингтона применения ядерного оружия малой мощности для сдерживания России Китая , которые якобы представляют угрозу для США . Приводится мнение Москвы , высказавшей серьезную озабоченность самой возможностью использования тактического ядерного оружия, что может спровоцировать Третью мировую войну и поставить мир на грань глобальной катастрофы.

Элбридж Колби, занимавший высокий пост в администрации Дональда Трампа , недавно выступил с предложением использовать тактическое ядерное оружие в точечных атаках для предотвращения нападения со стороны России или Китая. Москва назвала эти планы «безответственными и опасными», предупредив, что «использование ядерного оружия в точечных атаках равносильно игре с дьяволом».

Колби, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития вооруженных сил, объяснил суть своей стратегии в статье для журнала «Форин эффэйрс», озаглавленной «Если вы хотите мира, готовьтесь к ядерной войне».

По его словам, США должны разработать новый арсенал маломощного ядерного оружия, который должен стать частью более широкой стратегии «снижения наступательных возможностей России или Китая на союзников США, не провоцируя ядерный апокалипсис». Колби сказал, что «демонстрация потенциальным противникам, что у Соединенных Штатов есть такая способность, является лучшим способом избежать необходимости применять ее на практике».

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что любое применение ядерного оружия, независимо от его мощности, приведет к глобальной катастрофе. Выступая перед журналистами, она заявила, сообщает ТАСС , что в Вашингтоне все чаще звучат призывы «повысить роль ядерного оружия и расширить возможности ядерного арсенала США для противодействия мифической российской угрозе». Далее Захарова потребовала ответа на стратегию «ограниченных ядерных операций». Она сказала:

«Хотелось бы уточнить, а где именно будут проводиться эти самые ограниченные операции? На каком континенте будет реализована — если будет реализована — эта стратегия?»

Суровое предупреждение прозвучало всего через день после того, как Кремль заявил, что не надеется на улучшение и без того напряженных отношений между США и Россией. Комментируя итоги промежуточных выборов в США, в ходе которых Демократическая партия взяла под свой контроль половину Конгресса, Москва заявила, что по-прежнему открыта для диалога.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалог, ибо перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся».