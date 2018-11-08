Делегация из Афганистана прибыла в Москву

В Москву прибыла делегация из Афганистана

МИД Афганистана, комментируя отправку ВСМА, заявил, что делегация не представляет правительство страны. Представитель ведомства Сигбатулла Ахмади сообщил РИА Новости, что в Кабуле после переговоров с российской стороной приняли решение не участвовать в этой встрече в качестве правительства.

В то же время он выразил надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан" *, которое в свою очередь уже сообщило о намерении отправить свою делегацию из пяти человек для участия в ней.

Встреча пройдет 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". На заседании, для участия в котором были приглашены представители других стран, также выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" *. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Запрещённые в России террористические организации