Москве вынесли вердикт после выборов в США

Foreign Policy (США): что плохо для Трампа, еще хуже для Путина

Новообретенное демократами большинство в Палате представителей сулит еще больше расследований российского вмешательства в американские выборы, и обе партии, по всей видимости, будут настаивать на введении новых санкций в отношении Москвы — за всё, от ее участия в событиях на Украине и в Сирии до отравления бывшего офицера российской разведки.

Ниже мы кратко изложили, к чему России стоит подготовиться.

Комитет Палаты представителей по делам разведки вновь начнет расследование российского дела

У республиканцев Палаты представителей не было особого желания бросать вызов администрации Трампа в вопросе России. Из тех пяти расследований, которые были начаты в Конгрессе, чтобы разобраться в российском вмешательстве, только расследование комитета Сената по делам разведки, возглавляемое сенатором-республиканцем Ричардом Берром (Richard Burr) и сенатором-демократом Марком Уорнером (Mark Warner), оказалось достаточно масштабным расследованием роли России в президентских выборах 2016 года, которое поддержали обе партии.

Но теперь, когда демократы получили большинство мест в Палате представителей, эта палата начнет предпринимать более решительные действия в этом вопросе.

«Существует довольно большая вероятность того, что центр тяжести в вопросах антироссийских санкций и политики в отношении России переместится из Сената в Палату представителей», — сказал Питер Хэррелл (Peter Harrell), который работал в администрации президента Барака Обамы.

В марте республиканцы — члены комитета Палаты представителей по делам разведки — прекратили расследование, придя к выводу, что доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией нет. В ответ на это демократы комитета опубликовали 21-страничный документ, в котором изложили те пункты расследования, которые не были должным образом проверены. К этому документу они приложили список из около 70 лиц и организаций, которые, по мнению демократов, могли бы предоставить дополнительную информацию о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Теперь, как ожидается, демократы, получившие председательство в комитете, возобновят расследование и займутся изучением финансового положения Трампа, а также проверкой утверждений о российском вмешательстве в выборы.

Еще одним вызовом для демократов в комитете Палаты представителей по делам разведки станет необходимость вести свое расследование, не мешая при этом расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller). «Я думаю, они продемонстрируют крайне уважительное отношение к Бобу Мюллеру», — сказал Ричард Невью (Richard Nephew), который при администрации Обамы занимал должность первого заместителя координатора по санкционной политике в Госдепартаменте

Ожидаются новые санкции

Новые антироссийские санкции, вероятнее всего, были бы введены независимо от того, кто одержал победу на выборах. Хотя российский вопрос превратился в настоящую проблему для Трампа, контролируемый республиканцами Конгресс мог рассматривать и принимать новые санкции большинством голосов в обеих палатах.

Уже заметны признаки того, что Москва ожидает введения новых санкций. На этой неделе агентство «Рейтер» сообщило, что российский нефтяной гигант «Роснефть» уже включил в текст своих новых контрактов с западными покупателями пункт, согласно которому тем придется выплатить компенсацию в случае, если они решат разорвать контракт с этой энергетической компанией из-за санкций.

Самым широкомасштабным законопроектом в Конгрессе стал «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля», который призван удержать Россию от вмешательства в выборы в США, а также препятствовать ее действиям на Украине и в Сирии. Этот законопроект, в составлении которого приняли участие сенаторы от обеих партий, вводит санкции против российских гособлигаций, энергетических проектов, олигархов и национальных банков. Главный сторонник этого законопроекта сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) описал его как «санкционный закон из ада».

Другим важным законопроектом является «Акт о сдерживании», который был вынесен на рассмотрение в январе сенатором-демократом Крисом ван Холленом (Chris Van Hollen) и сенатором-республиканцем Марко Рубио (Marco Rubio). Этот законопроект предполагает автоматическое введение санкций в случае, если какая-то иностранная держава будет заподозрена во вмешательстве в выборы в США.

По словам Харрелла, один из вероятных сценариев предполагает объединение элементов обоих законопроектов в одном окончательном законе.

Кроме того, по словам нескольких помощников конгрессменов, ожидается, что демократическое большинство повторно вынесет на рассмотрение несколько важных законопроектов, направленных на борьбу с российским вмешательством в выборы. Среди этих законопроектов можно назвать законопроект «Защитим нашу демократию», выдвинутый демократами Элиотом Энгелем (Eliot Engel) и Джерри Коннолли (Gerry Connolly). Этот законопроект требует, чтобы госсекретарь составлял и регулярно обновлял список иностранцев, причастных к вмешательству в выборы, против которых будут вводиться санкции. Он также требует, чтобы Госдепартамент после каждых выборов предоставлял Конгрессу доклад, где говорилось бы о попытках иностранцев вмешаться в американские выборы.

Во вторник, пока шло голосование, Госдепартамент объявил о том, что против России будут введены дополнительные санкции в соответствии с законом о запрете на применение химического и биологического оружия от 1991 года в связи с тем, что Россия применила «Новичок» против бывшего сотрудника российской разведки Серея Скрипаля. Первый пакет санкций был введен в августе. После этого у Москвы было 90 дней для того, чтобы предоставить надежные гарантии того, что она больше не станет применять химическое оружие и разрешит провести проверки. Москва проигнорировала это требование, спровоцировав второй раунд санкций, хотя пока неясно, когда именно они будут введены.

«Если где-то в Конгрессе есть хотя бы тень консенсуса, то это в вопросе о том, что Россию надо наказать», — сказал один сотрудник аппарата Конгресса, пожелавший сохранить свое имя в тайне.

Невью, в прошлом старший заместитель координатора санкционной политики Госдепартамента, сказал, что Россия расплачивается за то, что оттолкнула от себя Демократическую партию своей кампанией влияния, призванной способствовать избранию Трампа.

«Вероятно, больше всего они навредили себе тем, что отняли у демократов все политические стимулы для призыва: «Давайте попробуем поладить с русскими"», — добавил он.

Дэниэл Фрид (Daniel Fried), бывший младший госсекретарь по делам Европы и Евразии, сказал, что многие демократы открыли в себе «своего внутреннего Гарри Трумэна ». Доктрина, названная в честь Трумэна, предполагала сдерживание экспансионизма СССР после Второй мировой войны.

Москва потеряла друга

Республиканец Дана Рорабахер (Dana Rohrabacher), которого часто называли «любимым конгрессменом Путина» и который 30 лет был членом Палаты представителей, проиграл на выборах. Рорабахер, который в прошлом был активным сторонником холодной войны, возглавлял подкомитет по делам Европы и Евразии в комитете Палаты представителей по международным делам и был известен тем, что получал информацию напрямую из Москвы и использовал ее для продвижения интересов российского правительства в Вашингтоне.

Но, по словам Харрелла, для России есть и хорошая новость: сенатор Боб Коркер (Bob Corker), один из главных разработчиков антироссийских санкций, уходит на пенсию, и его пост главы комитета Сената по международным делам перейдет к Джиму Ришу (Jim Risch), который является верным сторонником Трампа.