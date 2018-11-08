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Рябков отреагировал на новые санкции США
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Новые санкции США, связанные с Крымом и Донбассом, не изменят курс РФ — Рябков 

Прайм + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Новый, 63 раунд санкций США, введенный в связи с Крымом и ситуацией в Донбассе, не изменит курс России, эти шаги Вашингтона бессодержательны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, изучим содержание принятых сегодня решений, проанализируем, о каких физических и юридических лицах конкретно идет речь. Мы понимаем так, что часть из фигурантов этого нового американского списка относится к Донецкому региону, республикам, которые ведут борьбу за обеспечение своих прав", — сказал Рябков.
Ранее в четверг США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. В число девяти организаций, которые попали под санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".
"Мы уже видим, что США, несмотря на неоднократно заявлявшиеся, в том числе в последнее время на разных уровнях, намерения двигаться к нормализации отношений, не отказываются от приемов нажима и диктата, которые для нас категорически неприемлемы", — добавил высокопоставленный российский дипломат.
Он подчеркнул, что "очередная порция американских санкций" — 63-ая с 2011 года — "ничего в нашем подходе и нашей твердой решимости следовать собственным курсом не изменит".
"Откровенно говоря, мы не имеем возможности постоянно реагировать на подобного рода антироссийские проявления с американской стороны, поскольку новизны в них нет, никакого содержания в этих шагах мы не видим. Мы не ощущаем никакого воздействия от этих шагов, с точки зрения обстоятельств, в которых мы продолжаем реализацию собственных планов экономического развития. Так что все это к реальной жизни отношений не имеет", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
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