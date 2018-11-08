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В Крыму ответили на заявление Волкера
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В Крыму ответили на заявление Волкера о новых американских санкциях по полуострову 

RT на русском 7 часов назад
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Вашингтон вводит санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.
«Я глубоко убеждён, что Соединённые Штаты Америки всего лишь ищут новые поводы для того, чтобы вводить санкционные меры в отношении Российской Федерации и ограничивать влияние и экономической рост нашей страны. Ведь мы помним, что ещё 4 года назад, когда Крым воссоединился с Россией, экс-президент Америки Барак Обама угрожал разорвать экономику России в клочья», — сказал он.
По словам Ганжары, даже граждане Соединённых Штатов признают факт присоединения Крыма к России.
«Сегодня мы видим, что наша экономика, не смотря на внешне давление и санкции, показывает достаточно уверенный рост. Конечно, новых поводов для введения ограничительных мер у США нет, поэтому они поют одну и ту же песню относительно воссоединения Крыма с Российской Федерацией, факт которого в мире признают всё больше и больше людей. В том числе, это понимание есть и у граждан США. Но американцы в своей санкционной войне не собираются останавливаться», — считает он.
Депутат также отметил, что американская политика «подрывает систему международных отношений во всем мире».
«Что касается крымчан, мы уже 4 года находимся под этим давлением и санкционным режимом и, тем не менее, это никак не влияет на развитие полуострова. Штаты, к сожалению, ведут такую деструктивную политику не только в отношении России. Их действия подрывают систему международных отношений во всем мире», — заключил он.
Ранее Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. Позднее Минфин США опубликовал санкционный список.
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