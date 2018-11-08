США призвали не говорить с Россией языком санкций

В Госдуме призвали США перестать говорить с Россией языком санкций

"Санкции сами по себе контрпродуктивны, так как вредят нормальному диалогу между странами. США пора прекратить разговаривать с Россией языком силы, давления и санкций. К сожалению, власти США вместо того, чтобы налаживать партнерские отношения с Россией, продолжают придумывать себе новых врагов и искать черную кошку в темной комнате", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, США пора вернуться на путь конструктивных взаимоотношений с Россией, которая открыта для диалога.

"Санкции идут во многом на пользу Российской Федерации, так как мы не надеемся на наших партнеров, а надеемся только на самих себя. Занимаемся импортозамещением, развиваем свое производство. Санкции по сути мифические, так как своих целей не достигают. Это значит, что пора поменять тактику и сесть за стол переговоров, обсудить конкретные позиции и решать все вопросы мирным путем", — сказал Шеремет.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.