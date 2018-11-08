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США призвали не говорить с Россией языком санкций
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В Госдуме призвали США перестать говорить с Россией языком санкций 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
Новые санкции США контрпродуктивны, западным странам пора прекратить разговаривать с Россией языком силы и санкционного давления, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе.
"Санкции сами по себе контрпродуктивны, так как вредят нормальному диалогу между странами. США пора прекратить разговаривать с Россией языком силы, давления и санкций. К сожалению, власти США вместо того, чтобы налаживать партнерские отношения с Россией, продолжают придумывать себе новых врагов и искать черную кошку в темной комнате", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, США пора вернуться на путь конструктивных взаимоотношений с Россией, которая открыта для диалога.
"Санкции идут во многом на пользу Российской Федерации, так как мы не надеемся на наших партнеров, а надеемся только на самих себя. Занимаемся импортозамещением, развиваем свое производство. Санкции по сути мифические, так как своих целей не достигают. Это значит, что пора поменять тактику и сесть за стол переговоров, обсудить конкретные позиции и решать все вопросы мирным путем", — сказал Шеремет.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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