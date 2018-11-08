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Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
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Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
У Москвы нет информации, что после инцидента в Солсбери никто не погиб, поскольку Сергея Скрипаля так никто и не видел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«У вас есть данные, что там никто не погиб? У нас нет. Мы видели Юлию Скрипаль один раз на экране, один раз за более полугода, мимолетное появление в камере, причем мы даже не знаем, кто снимал и кто писал ей этот текст. А Сергея Скрипаля мы не видели. У нас данных относительно судьбы Сергея Скрипаля нет вообще», — сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Британские СМИ заявили об исчезновении жениха Юлии Скрипаль
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились — Британия безо всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.
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