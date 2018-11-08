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Захарова раскритиковала Госдеп за фейки про Москву
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Захарова раскритиковала Госдеп за фейки про Москву 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдеп продолжает создавать фейки о России в промышленном масштабе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя распространенную в среду в Сети карту России.
«В этом материале американские дипломаты ставят под сомнение российские озабоченности относительно расширяющегося глобального военного присутствия НАТО и США в частности… Показана карта России и страны, которые входят в альянс и граничат с нашей страной. Логика была такая: что Россия граничит буквально с несколькими странами-членами НАТО и ей нечего опасаться. Это вообще на кого все рассчитано?» — сказала дипломат, передает РИА «Новости».
Захарова также продемонстрировала инфографику, которая отображает военное присутствие США в мире. «Здесь наглядно показано присутствие военных баз на всем нашем земном шаре и непосредственно у границ нашей страны», — сказала она.
Захарова отметила, что этот материал был бы полезен всем, кто изучает проблематику НАТО. «Пока президент США борется с фейками на CNN, видимо в пылу этой борьбы он не замечает как подчиненные его администрации, государственный департамент, как раз продолжает заниматься их производством, этих самых фейков просто уже в каких-то промышленных масштабах», — сказала она.
Ранее обозреватель The Washington Times Тодд Вуд призвал прекратить расширение границ Североатлантического альянса, подчеркнув, что это может привести к военному конфликту с Россией.
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