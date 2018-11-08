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В МИД оценили возможность нормализации отношений с США
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В МИД оценили возможность нормализации отношений с США 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия не может рассчитывать на быструю нормализацию отношений с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не видим оснований рассчитывать на то, что произойдет их (отношений РФ и США) быстрое улучшение", — сказал Рябков журналистам.
По словам Рябкова, "к сожалению, политики в США, как те, кто заседает в конгрессе, так и те, кто входит в исполнительную власть, на протяжении последних лет убедили себя в абсолютно немыслимых представлениях о том, какова роль России в мире, находятся в плену своих собственных иллюзий, не могут преодолеть фантомные боли".
"Им нужно собраться с силами и подумать, что происходит. В этой обстановке рассчитывать на нормализацию мы не можем", — отметил замглавы МИД РФ.
Он добавил, что Россия продолжит "терпеливо объяснять партнерам в Вашингтоне, что это не тот путь, который отвечает интересам их страны, не только нашей".
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