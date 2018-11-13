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Президент Австрии рассказал о деле «русского шпиона»
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Президент Австрии отреагировал на шпионаж в пользу РФ 

News.ru + ещё 133 1 час назад
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прокомментировал дело о шпионаже в пользу России. По его мнению, инцидент серьёзно не повлияет на отношения с Москвой.
«Это не омрачит серьезно наши отношения с российским правительством надолго», — сказал Ван дер Беллен в интервью ORF.
Экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Предполагается, что шпион передавал в Москву данные с 1990 года. На этом фоне глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.
Ранее News.ru писал о том, что прокуратура Австрии ведёт дело в отношении 70-летнего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом страны в закрытом режиме. По словам следователей, они не могут сообщить подробности из-за секретного характера разбирательства.
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