Горбачев захотел остановить новую холодную войну

Горбачев пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал начало новой гонки вооружений главной опасностью для мира и пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну.

В четверг Горбачев пришел на российскую премьеру документального фильма о себе, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером . Премьера ленты "Знакомьтесь, Горбачев" проходит в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко перед началом показа по просьбе бывшего советского лидера зачитал его обращение к создателям фильма и зрителям.

"Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность — возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии. Дальше, как говорится, ехать некуда", — пишет Горбачев.

Политик подчеркнул, что с таким положением дел нельзя мириться.