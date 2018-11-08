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Горбачев захотел остановить новую холодную войну
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Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление

Горбачев пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал начало новой гонки вооружений главной опасностью для мира и пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну.
В четверг Горбачев пришел на российскую премьеру документального фильма о себе, созданного немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером. Премьера ленты "Знакомьтесь, Горбачев" проходит в четверг в столичном кинотеатре IMAX Киносфера.
Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко перед началом показа по просьбе бывшего советского лидера зачитал его обращение к создателям фильма и зрителям.
"Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность — возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии. Дальше, как говорится, ехать некуда", — пишет Горбачев.
Политик подчеркнул, что с таким положением дел нельзя мириться.
"Нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать", — заявил экс-президент.
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