В США разрабатывают новые санкции против РФ

В США рассказали о разработке новых санкций против России

По его словам, предварительно американским властям предстоит изучить последствия вводимых ограничительных мер.

«Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции (были введены) верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США. Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ранее Палладино пообещал к 6 ноября представить Конгрессу США заключение, соблюдает ли Россия положения американского закона о химическом оружии.

В минувший вторник глава Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс заявил, что американская администрация пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций с Госдепом и Конгрессом.

Комментируя заявление о невыполнении требований Вашингтона в рамках «дела Скрипалей», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает рестрикции, введённые американской стороной против РФ, незаконными. По его словам, также будут расценены и аналогичные шаги Соединённых Штатов, если они последуют.

13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что ведомство может отказаться от ужесточения санкций против России «по делу Скрипаля», если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах.

На следующий день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена выполнять ультимативные требования США по дополнительным инспекциям химических объектов, которые выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта. Их нашли без сознания на одной из лавок в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что к этому инциденту причастна Россия. Москва все обвинения категорически отвергает.