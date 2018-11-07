Антироссийские санкции сочли бесконечными

Сатановский рассказал о бесконечности антироссийских санкций США

Российский политолог выразил свою точку зрения по вопросу прекращения антироссийских ограничительных мер США

Новые санкции в отношении России обсуждают в США. В Госдепе заявили, что при этом Соединенные Штаты действуют в соответствии с законом и даже проконсультируются с Конгрессом.

Российский эксперт, политолог Евгений Сатановский , выразил свою точку зрения по вопросу прекращения антироссийских ограничительных мер США. По его мнению, причинно-следственная связь между высказываниями Соединенных Штатов и истинными мотивами их действий абсолютно отсутствует.

«Пусть занимаются абсолютно чем угодно, это абсолютно неважно. Причины, по которым американский Конгресс пристает к нам, как банный лист к причинному месту, не имеют ни малейшего отношения к тому, что по этому поводу озвучивается», — приводит «360» слова Сатановский.

Эксперт отметил, что просто «надо не заморачиваться и продолжать жить, уходя от американских санкций». Подытожил Сатановский словами о том, что «санкции не закончатся никогда».