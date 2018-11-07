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Антироссийские санкции сочли бесконечными
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Сатановский рассказал о бесконечности антироссийских санкций США 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Российский политолог выразил свою точку зрения по вопросу прекращения антироссийских ограничительных мер США.
Новые санкции в отношении России обсуждают в США. В Госдепе заявили, что при этом Соединенные Штаты действуют в соответствии с законом и даже проконсультируются с Конгрессом.
Российский эксперт, политолог Евгений Сатановский, выразил свою точку зрения по вопросу прекращения антироссийских ограничительных мер США. По его мнению, причинно-следственная связь между высказываниями Соединенных Штатов и истинными мотивами их действий абсолютно отсутствует.
«Пусть занимаются абсолютно чем угодно, это абсолютно неважно. Причины, по которым американский Конгресс пристает к нам, как банный лист к причинному месту, не имеют ни малейшего отношения к тому, что по этому поводу озвучивается», — приводит «360» слова Сатановский.
Эксперт отметил, что просто «надо не заморачиваться и продолжать жить, уходя от американских санкций». Подытожил Сатановский словами о том, что «санкции не закончатся никогда».
Между тем, Россия считает санкции США незаконными и так же будет относиться к любым другим ограничениям со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя новости о возможном введении новых антироссийских санкций в ноябре.
ТК «Звезда»: последние новости
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