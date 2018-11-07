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Трамп опроверг переговоры с Путиным в Париже
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Трамп опроверг переговоры с Путиным в Париже 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что полноформатная встреча с президентом России Владимиром Путиным в Париже не запланирована.
Он сообщил, что в Париже 11 ноября он встретится с Путиным только на ланче лидеров, а полноформатное общение состоится на саммите в Аргентине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп в Париже пообщаются «на ногах», чтобы не отвлекать внимание от темы празднования окончания Первой мировой войны.
Перед этим стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил лидеров стран не проводить полноформатные переговоры в Париже.
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