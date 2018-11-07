Трамп опроверг переговоры с Путиным в Париже

Он сообщил, что в Париже 11 ноября он встретится с Путиным только на ланче лидеров, а полноформатное общение состоится на саммите в Аргентине, передает РИА «Новости»

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп в Париже пообщаются «на ногах», чтобы не отвлекать внимание от темы празднования окончания Первой мировой войны.