Трампа заставят пойти на полный разрыв с Россией?

Соединенные Штаты готовят почву для введения нового пакета санкций против России в связи с атакой в Солсбери

Россия проигнорировала требования Вашингтона и тем самым предоставила США возможность ввести против нее новые санкции — таков смысл публикуемого сообщения. То, что требования выставлены России на основании закона США, никого из американских чиновников не смущает. Как, впрочем, и недоказанность причастности России к отравлению в Солсбери. Главное — наказать правительство Путина.

Госдепартамент США уведомил Конгресс, что Россия проигнорировала требования Вашингтона, в соответствии с которыми должна была к определенному сроку предоставить гарантии того, что она не будет применять химическое оружие. Тем самым Россия предоставила США возможность ввести новые санкции в связи с покушением, которое было совершено на территории Соединенного Королевства и в ходе которого было применено вещество нервно-паралитического действия.

Госдепартамент установил, что Россия не выполнила условия, предусмотренные Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года (Закон ХБО), о чем сообщила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт (Heather Nauert) во вторник, 6 ноября. Этот закон требует, чтобы Москва пообещала США, что она больше не станет применять химическое или биологическое оружие, и разрешила проводить проверки, чтобы подкрепить свое обещание.

«Госдепартамент проводит консультации с Конгрессом относительно следующих действий», — заявила Нойерт, имея в виду те требования закона, которые необходимо будет выполнить, прежде чем новые санкции против России будут введены или отложены.

США обратились к этому закону в августе, а затем ввели новый пакет санкций, чтобы наказать правительство президента России Владимира Путина за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на территории Соединенного Королевства в марте. Согласно этому закону, России было дано 90 дней на предоставление гарантий того, что она откажется от использования химического оружия и позволит провести инспекцию.

Вероятность того, что Россия пойдет на это, была ничтожной, учитывая тот факт, что она отрицала свою причастность к покушению на Скрипаля. Российские чиновники решительно осудили санкции, введенные США против России в августе.

Теперь президент США Дональд Трамп оказался перед выбором. С одной стороны, закон 1991 года требует введения новых, обширных санкций, в том числе охлаждения в дипломатических отношениях, полного запрета на импорт российской нефти и экспорт «всех остальных товаров и технологий», кроме сельскохозяйственной продукции, а также ограничений на предоставление кредитов американскими банками.

Между тем Трамп может отказаться от этих санкций, если он придет к выводу, что отказ от их введения в интересах США. Это значит, что теперь он должен выбрать между практически полным разрывом отношений с Россией и вероятностью возникновения нового шквала обвинений в свой адрес из-за чрезмерной мягкости по отношению к России, в том числе в вопросе ее вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Американские чиновники утверждают, что США не обязаны быстро принимать решение, поскольку Закон ХБО не устанавливает никаких конкретных сроков, к которым консультации с Конгрессом должны закончиться. В своем заявлении Нойерт лишь отметила, что Госдепартамент «будет действовать в соответствии с положениями Закона ХБО, который предписывает введение дополнительных санкций».

Отсутствие плана дальнейших действий вызвало критику со стороны члена Палаты представителей Эда Ройса (Ed Royce), который является председателем комитета Палаты представителей по международным делам.

«Не стоит удивляться отказу Владимира Путина предоставлять гарантии того, что он не станет в будущем использовать нервно-паралитические вещества военного назначения, — сказал он. — То, что у администрации нет плана или даже срока перехода к действиям по второму пакету обязательных санкций, как того требует американский закон, неприемлемо».

После июльского саммита Трампа и Путина в Хельсинки, после которого Трампа резко раскритиковали за то, что он не смог призвать Путина к ответственности за вмешательство в выборы, администрация США была вынуждена принять более жесткие меры в отношении России, несмотря на то, что сам Трамп продолжал призывать к сближению.

Ожидалось, что Путин и Трамп встретятся в Париже в эти выходные, куда они приедут на торжественную церемонию в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Однако Трамп заявил, что, вероятно, этого не случится. Таким образом, их следующая официальная встреча, скорее всего, состоится во время саммита стран Большой двадцатки, который пройдет в Аргентине в ноябре.

Bloomberg, США