Постпред РФ предостерег Европу от повторения «кошмаров»

Постпред России предостерег Европу от повторения «кошмаров»

Владимир Чижов. Европе придется «столкнуться с кошмарами», которые преследовали ее несколько десятилетий назад, в случае если она не займет решительную позицию, направленную на сохранение договора по ракетам средней и меньшей дальности, заявил постпред России при ЕС

Планы американской стороны выйти из ДРСМД «сужают сферу действия того, что в течение десятилетий являлось одной из основных опор поддержания мира во всем мире, а именно контроля над вооружениями», заявил Чижов, выступая на конференции в Кипре. Его слова приводятся в сообщении на сайте постпредства России при Евросоюзе.