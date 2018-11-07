В Кремле прокомментировали выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты промежуточных выборов в США.
По его словам, расстановка сил в американском конгрессе, сложившаяся в результате прошедших выборов, вряд ли сможет ещё сильнее ухудшить текущие взаимоотношения России и США.
«Больше осложнить вряд ли получится, и так всё идёт достаточно сложно. В остальном, вопреки тем фобиям, которые существуют в Соединённых Штатах Америки, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира, включая США», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп позвонил лидеру демократов в американской палате представителей Нэнси Пелоси, чтобы поздравить её с тем, что Демократическая партия получила большинство мест в нижней палате по итогам промежуточных выборов в конгресс.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.