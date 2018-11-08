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Бастрыкин уволил главу управления СК по Приморью
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Бастрыкин отстранил от должности главу управления СК по Приморью и назначил проверку 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления СК по Приморскому краю. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, такое решение он принял на совещании, где подводились итоги работы за девять месяцев в подразделениях ведомства.
"С учетом низких показателей работы следственного управления по Приморскому краю председатель СК России принял решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей руководителя этого подразделения Сергея Грызыхина и поручил начать проведение в отношении него служебной проверки", — сообщила она. Александр Бастрыкин намерен выехать в Приморский край и провести там личный прием граждан.
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