Эксперт указал на выгоду России от итогов выборов в США

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что итоги выборов в Конгресс США совпали с прогнозами многих экспертов. Он считает, что назвать их результат для республиканцев «потрясающим», как об этом заявил президент США Дональд Трамп, нельзя, потому что они, хоть и сохранили контроль над верхней палатой — Сенатом, но уступают демократам Палату представителей. Потеря контроля над нижней палатой происходит для республиканцев впервые за восемь лет.

«Для России результаты выборов можно считать оптимальным вариантом с той точки зрения, что это сценарий, при котором разные части американской политической элиты будут в большей степени блокировать друг друга и в большей степени заняты выяснением отношений внутри страны. То есть это усугубление внутреннего конфликта и сокращение дееспособности действующей администрации», — считает эксперт.

В то же время, подчеркнул политолог, контроль над Сенатом страхует Трампа от импичмента и сохраняет для него относительную свободу рук во внешней политике.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В стране переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

Официальные итоги выборов еще не подведены, однако и сейчас понятно, что Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив необходимое 51 место из 100.

Демпартия по состоянию 08.00 мск довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату. В то же время на выборах в Палату представителей демократы вырвались вперед: в 08.00 мск они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев — 166 мест. Для большинства в нижней палате Конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.