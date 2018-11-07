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Итог выборов в США — оптимальный вариант для России
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Эксперт указал на выгоду России от итогов выборов в США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Для России результаты выборов можно считать оптимальным вариантом с той точки зрения, что это сценарий, при котором разные части американской политической элиты будут в большей степени блокировать друг друга», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. Он также объяснил, как выборы в Конгресс отразятся на возможностях президента США Дональда Трампа.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что итоги выборов в Конгресс США совпали с прогнозами многих экспертов. Он считает, что назвать их результат для республиканцев «потрясающим», как об этом заявил президент США Дональд Трамп, нельзя, потому что они, хоть и сохранили контроль над верхней палатой — Сенатом, но уступают демократам Палату представителей. Потеря контроля над нижней палатой происходит для республиканцев впервые за восемь лет.
«Для России результаты выборов можно считать оптимальным вариантом с той точки зрения, что это сценарий, при котором разные части американской политической элиты будут в большей степени блокировать друг друга и в большей степени заняты выяснением отношений внутри страны. То есть это усугубление внутреннего конфликта и сокращение дееспособности действующей администрации», — считает эксперт.
В то же время, подчеркнул политолог, контроль над Сенатом страхует Трампа от импичмента и сохраняет для него относительную свободу рук во внешней политике.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В стране переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.
Официальные итоги выборов еще не подведены, однако и сейчас понятно, что Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив необходимое 51 место из 100.
Демпартия по состоянию 08.00 мск довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату. В то же время на выборах в Палату представителей демократы вырвались вперед: в 08.00 мск они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев — 166 мест. Для большинства в нижней палате Конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.
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