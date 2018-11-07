Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?

Какая часть полуострова Крым до сих пор принадлежит Украине

В марте 2014 года Крым по результатам референдума вошел в состав Российской Федерации . Однако небольшая часть на севере полуострова так и осталась принадлежать Украине , что объяснялось ее территориально-административным статусом на момент присоединения.

Сегодня протяженность российско-украинских границ в Крыму (сухопутной и морской) составляет порядка 770 километров. Провести разграничение не представляло больших сложностей, так как оно прошло по границам бывшей Крымской автономии, находившейся до марта 2014 года в составе Украины.

После распада Советского Союза спорной между двумя странами оставалась лишь одна территория, расположенная недалеко от Крымского берега — возвышающийся точно в центре Керченского пролива остров Тузла . Вопрос о правовом статусе острова был важен с двух точек зрения.

Во-первых, государство, владеющее Тузлой по сути контролирует судоходство через Керченский пролив и извлекает из этого дивиденды; во-вторых, обладание островом дает возможность претендовать на рыбные богатства его акватории. Лишь к 2003 году Россия пошла на уступки, признав права Украины на остров Тузла. Сегодня Тузла принадлежит России и входит в транспортную систему Крымского моста.

И все же одна часть Крымского полуострова в марте 2014 года не перешла под российскую юрисдикцию — это северный участок Арабатской косы (или Арабатской стрелки), которая 100-километровой линией отсекает озеро Сиваш от Азовского моря.

Арабатская коса имеет очень бурную историю. На рубеже XVI-XVII веков она неоднократно использовалась запорожскими казаками в качестве плацдарма для нападения на крымчаков и турок, по ней двигались русские армии Миниха и Ласси покорять ханский Крым, а в Крымскую и Великую Отечественную войны на Стрелке гремели ожесточенные бои.

Еще в середине XVII столетия там выросла турецко-татарская крепость Арабат (дословно с тюркского «место, где охраняют рабов») и появилась каторга, на которой «презренные гяуры» добывали соль. Только в 1771 году турецко-татарский Арабат окончательно пал, не выдержав натиска армии Василия Долгорукова.

В 1954 году в процессе передачи российского Крыма Украинской ССР с Арабатской стрелкой случился политический конфуз. Советские партийцы вдруг решили, что северная часть Стрелки — примерно 40-километровый участок косы — должен принадлежать не Крымской, а Херсонской области УССР.

В марте 2014 года, когда проводился «Крымский референдум», об этом участке Арабатской косы и не вспомнили. Его население, а это жители четырех поселков — Геничевская горка, Счастливцево, Стрелковое и Приозерное — оказались не вовлеченными в референдум, а значить формально они остались в составе Украины.

Тем не менее, после провозглашения нового статуса Крыма там вплоть до декабря 2014 года находились российские военные, пока не было установлено окончательно разграничение территорий двух государств, проведенное на несколько километров южнее населенного пункта Стрелковое. Позднее Совет поселка Стрелковое выразил намерение вернуть его в состав Республики Крым, просто перенеся российский блокпост чуть севернее. Однако эта инициатива была встречена в штыки официальным Киевом. Украинские власти заявили, что «любые действия, направленные на нарушение территориального суверенитета Украины, являются государственными преступлениями, и прокуратура будет принципиально и жестко на них реагировать».

За все время после вхождения Крыма в состав России украинские и российские пограничники на территории Арабатской стрелки официально контактировали лишь раз. Это случилось накануне 2015 года, когда они согласовывали расположение контингента пограничных войск на двух полуостровах — Ад (с российской стороны) и Чонгар (с украинской).

Сегодня основной поток украинцев, едущих на отдых в Крым, направлен именно на Арабатскую стрелку. Некоторые из отдыхающих заходят слишком далеко на юг, где российскими пограничниками фиксируются многочисленные случаи нарушения порядка пересечения границы.

Крымское погрануправление информирует об инцидентах своих украинских коллег, но те как правило не реагируют. И тогда российские правоохранители вынуждены искать родственников, которые бы подтвердили личность нарушителей, чтобы депортировать их обратно на Украину. Однажды таким способом пришлось переправлять на родину трех украинских десантников, пришедших c арбузом и выпивкой на российский блокпост «брататься».

Иногда вблизи российских блокпостов устраиваются настоящие «концерты». Могут, к примеру, с утра включить украинский гимн или выкрикнуть неприличные слова. Делают это конечно не пограничники, а активисты. Пока обходится без провокаций.