НАТО на границе: Москва грозит ответом

Лавров: активность НАТО на границах РФ не останется без ответа

Усиление войск НАТО у границ России имеет место, и это не может проходить незаметно для Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи в Мадриде с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, передает РИА «Новости»

«Мы обменялись мнениями относительно нынешнего состояния отношений между Россией и ЕС. С обеих сторон есть искренняя заинтересованность в том, чтобы эти отношения нормализовать. Со своей стороны мы не можем не обращать внимание на такой серьезный дестабилизирующий фактор в Евро-Атлантике, как активизация деятельности НАТО на российских границах», — сказал дипломат.

Он также пообещал незамедлительный ответ российской стороны на происходящее.

«Все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи по наращиванию своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах РФ, не могут оставаться без ответных, прежде всего, военно-технических мер», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул договороспособность российских властей.

«Мы предлагаем нашим натовских коллегам свои заверения в том, что они заинтересованы в деэскалации ситуации, перевести на язык практических действий, для начала — возобновить нормальный, полноценный контакт между военными. Натовские военные, к сожалению, уходят от такого разговора, но я думаю, что все равно жизнь когда-нибудь заставит это сделать», — спрогнозировал Лавров.

При этом днем ранее американское издание The Washington Times сообщало, что в США стали задумываться о последствиях расширения военно-политического блока НАТО в Восточной Европе, передает ФАН.

Как указывается в материале, в Вашингтоне опасаются, что это может привести к военному конфликту с Россией, поэтому требуют прекратить показательные выступления у российских границ. Авторы статьи пояснили, что действия блока становятся более безумными, и руководство «НАТО нужно остановить», пока это не привело к ответным действиям России.

Интересно, что точки зрения на задачи НАТО относительно России у западных аналитиков и у руководителей стран Североатлантического альянса коренным образом разнятся. К примеру, несмотря на заявления военных аналитиков и экспертов по геополитике, страны блока проводят все более массовые учения у границ России.

Так, в конце октября у северных рубежей РФ — на территории Норвегии, а также в Северном и Балтийском морях — стартовали месячные военные учения НАТО Trident Juncture 2018. В маневрах принимают участие 50 тыс. военных из 31 страны, а также 10 транспортных средств, 250 самолетов и 65 судов.

«Цель Trident Juncture заключается в поддержании боевого уровня Сил реагирования НАТО и проверке потенциала обороны Альянса. Посредством учений будет проверена способность страны принимать и координировать союзную поддержку. На тактическом и оперативном уровнях учения обеспечивают условия для тестирования совместимости союзных войск во время операций высокой интенсивности», — говорится в комментарии военного ведомства Норвегии.

Москва также сделала заявление в связи с происходящим, передает НСН.

«Контингенты членов альянса и отдельных стран-партнеров (Финляндии и Швеции) отрабатывают навыки проведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций во всех средах — на суше, на море и в воздухе, а также в киберпространстве. Особенностью учений является подготовка военнослужащих к действиям в условиях низких температур», — указывается в коммюнике МИД РФ.

Россия выразила озабоченность в связи с масштабностью таких маневров у своих границ.

«Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность. По сути, в рамках «Trident Juncture— 2018» будут

проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России

в максимально приближенных к нашим климатических условиях», — поясняло ведомство.