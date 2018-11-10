Что делал Пригожин на встрече Шойгу с маршалом Ливии

Ресторатор Евгений Пригожин был на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, так как занимался организацией официального обеда. Об этом журналистам сообщил военно-дипломатический источник.
Также, по его словам, Пригожин принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.
Ранее минобороны Ливии опубликовало видеокадры встречи в Москве Хафтара с Шойгу. На записи также был запечатлен Пригожин.
Встреча Шойгу с Хафтаром
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ходе встречи Шойгу с Хафтаром в Москве обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.
Маршал Хафтар за последние несколько лет неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского Минобороны и МИД, а также секретарем Совбеза России.
В январе прошлого года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов". В ходе видеоконференции с Сергеем Шойгу он обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, ему передали партию медпрепаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения.
Ситуация в Ливии
В настоящее время в Ливии двоевластие. В городе Тобрук на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Европы.
Восточные власти действуют независимо от Триполи, сотрудничая с национальной армией под командованием маршала Хафтара, ведущей затяжную войну с исламистами.