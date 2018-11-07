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Медведев объяснил смысл санкций США
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Медведев: США вводят санкции против третьих стран для решения внутриполитических задач 

ТАСС 50 минут назад
США вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач, убежден премьер-министр России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в ходе беседы с журналистами.
"Такое ощущение, что чем яростнее разгорается политическая борьба в Соединенных Штатах Америки, тем с большим остервенением они плодят эти санкции в отношении самых разных участников международных сообществ", — сказал он.
"Сегодня там выборы состоялись с определенными результатами, которые, естественно, можно по-разному рассматривать, но это дело внутреннее, американское, но очевидно, что всякого рода санкции, разговоры о санкциях в отношении Ирана, санкциях в отношении Российской Федерации, ограничениях по поставкам и введении пошлин в отношении ЕС, КНР делаются для того, чтобы решить внутриполитические задачи", — подчеркнул Медведев. Он пояснил, что имеет в виду выборы в Конгресс.
"Это очень плохо, потому что это расшатывает международный режим, о котором мы говорили здесь в Китайской Народной Республике. Об этом говорил председатель КНР Си Цзиньпин, об этом говорил я, выступая с трибуны, о том, что в настоящий момент, по сути, заложена мина замедленного действия под режим ВТО", — добавил он.
Никаких доказательств нарушения Ираном условий ядерной сделки не было и нет, заявил Медведев.
"Если говорить об Иране, как известно, никаких доказательств нарушения Ираном режима так называемой ядерной следки не было и нет", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что о невиновности Ирана не раз говорил президент РФ Владимир Путин, а также другие участники международных отношений, в том числе европейцы. "Тем не менее было принято это решение. К чему это приведет — совершенно понятно: то, что с таким трудом было сделано, может быть пущено под откос, потому что, как я понимаю, терпение иранцев не беспредельно", — заметил Медведев, говоря о действиях Вашингтона.
Он подчеркнул, что в Иране подобная ситуация вызывает народный протест. "То, к чему они так долго стремились, может быть разрушено буквально росчерком пера, при том, что никто, ни Соединенные Штаты Америки, ни наши партнеры в Израиле, доказательств того, что Иран ядерную сделку нарушил не предъявили", — заключил он.
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