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Дознаватель из Уфы "потеряла память"

В Совфеде предсказали раскол в США по итогам выборов 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров полагает, что победа республиканской партии на выборах в сенат гарантирует президенту США Дональду Трампу возможность избежать импичмента, передает РИА "Новости".
Импичмент для Трампа? В США завершаются выборы в конгресс
При этом, по мнению Джабарова, демократы в Палате представителей конгресса США могут доставить много проблем для прохождения инициатив Белого дома через парламент.
"Предварительные результаты выборов в США показывают, что страна раскололась на два лагеря. Однако республиканское большинство в Сенате гарантирует Трампу возможность избежать импичмента", — сказал Джабаров.
Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что несмотря на разногласия внутри конгресса, страна продолжает идти по пути антироссийских санкций. Однако Джабаров подчеркнул, что это не сможет оказать влияния на независимую политику Москвы.
Ранее CNN сообщил, что демократы получат 238 мест в палате представителей.
При этом NBC прогнозирует, что республиканцы сохранят большинство в сенате.
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