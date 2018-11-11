В ЛНР объяснили, почему выборы в Донбассе не противоречат «Минску-2»

ЛУГАНСК , 10 ноя — РИА Новости . Выборы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках не противоречат минским соглашениям в том числе и из-за действий Киева, заявила на круглом столе «За международное признание Донбасса!» представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию на Украине , руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе США . При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Выборы, которые завтра состоятся у нас в республике, они ни в коей мере не идут вразрез с минским переговорным процессом. Луганская народная республика состоялась. Свой выбор граждане Луганской народной республики сделали еще в 2014 году, свое волеизъявление было сказано на проведенном референдуме. Выборы, которые прошли у нас в 2014 году, выборы, которые будут происходить у нас в этом году — это всего лишь очередной шаг в построении нашей государственности", — сказала Кобцева, выступая перед международными приехавшими на выборы в ЛНР наблюдателями.

"Граждан Украины, которые проживали на Донбассе, украинское правительство законодательными актами, постановлениями совмина вычеркнула из своего правового поля. За весь период военных действий украинские власти ничего не сделали не только для прекращения огня вдоль линии разграничения, но появилась и так называемая «серая», буферная зона. Ее можно называть как угодно. Появилась такая позорная трактовка, как линия разграничения. То есть линия, которая разделила граждан Луганской и Донецкой областей на две категории. Одни называются жителями Украины, а другим было присвоено звание «сепаратисты», — добавила Кобцева.

Представитель ЛНР подчеркнула, что только в октябре в этой буферной зоне погибло четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.