Кожемяко обсудит с главой ФАС снижение цен на рыбу

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко прокомментировал информацию об обращении в ФАС из-за снижении цен на рыбу в регионе. Он заявил, что обсудит с эту тему руководителем службы Игорем Артемьевым.
Вчера в ФАС начали поступать сообщения от различных организаций, в том числе и всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Они выражали недовольство действиями администрации Приморского края, которая предложила поставлять в торговые сети края рыбу по сниженным ценам. Антимонопольщики пообещали проверить, нарушают ли власти закон о конкуренции.
«Удивительно, как ФАС вообще рассматривает такие жалобы, когда они касаются снижения цены для дальневосточников и тех, кто изначально любит рыбу и имеет право ее потреблять, — сказал журналистом Кожемяко. — Другой вопрос, если бы ФАС рассматривала вопрос повышения цены и картельного сговора, тут было бы понятно… (Президент ВАРПЭ Герман) Зверев нaписал после моей критики о том, что aссоциации должны заниматься тем, чтобы обеспечивaть население рыбой, а не сидеть в кабинетах и делать умный вид, создaвать условия для экспорта… Ты займись вопросами сегодня oбеспечения населения рыбой… И oни подали жалобу, и ФАС отреaгировал».
Кожемяко заявил, что поставит этот вопрос перед главой ФАС Игорем Артемьевым.
«Думаю, он поймет и поддержит, — отметил врио губернатора. — ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения цены… Для меня было странным это заявление. Мы эту работу как продолжали, так и будем продолжать».
Напомним, на прошлой неделе торговые сети края и рыбохозяйственные компании подписали соглашения о сотрудничестве. Согласно документам, рыба будет попадать в магазины напрямую от производителей, что позволит снизить цены.