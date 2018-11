Мюнхенская речь в Минске. На чем настаивает Лукашенко?

Мюнхенская речь Лукашенко. Президент Белоруссии не предлагает, а настаивает

Заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое с 30 октября по 1 ноября впервые прошло в Минске , оставило двоякое впечатление. С одной стороны, Лукашенко четко дал понять, что претендует на роль посредника и миротворца в украинском кризисе. С другой — очевидно, что предложения президента Белоруссии Запад не устроят

Как минимум в той части, где Александр Лукашенко предложил участие белорусского миротворческого контингента в Донбассе.

Мюнхен и его роль в истории безопасности

Этот форум считается ключевым в диалоге о балансе сил. По сути военный формат, хотя и неформальный, а участие в нем принимают эксперты и политики. С 1962 и по 1995 год являлся внутренним делом стран НАТО . Но в середине 90-х к диалогу присоединилась Россия , страны бывшего СССР, а потом и представители других регионов планеты. Никаких решений конференция не принимает. Никаких договоров и соглашений никто не подписывает. Это VIP-политическая тусовка, но недооценивать ее серьезность не стоит.

Стартовал формат в 1963 году, когда Карибский кризис чуть не уничтожил планету вместе с ее обитателями. Именно в рамках конференции 10 февраля 2007 года прозвучала ставшая исторической речь президента Владимира Путина с критикой «однополярности» современного мира. Выступление вызвало бурную реакцию западных стран, а США восприняли ее как вызов их мировой гегемонии. После чего изменили свое отношение к Москве в сторону ухудшения. Так что нынешняя «Холодная война-2» — это в какой-то мере заслуга и Мюнхенской конференции по безопасности тоже.

Белоруссия присоединилась к Мюнхенской конференции в 2006 году. Сложно сказать, почему именно тогда, можно лишь строить предположения. 2006-й был годом президентских выборов в Белоруссии. США заняли по отношению к ним ультимативную позицию, объявив целью еще в 2004-м свержение Лукашенко. За три дня до выборов президент Буш направил в Конгресс доклад, озаглавленный «Report on Belarus, the Last Dictatorship in Europe, Including Arms Sales and Leadership Assets» («Доклад по Белоруссии — последней диктатуре в Европе», включающий данные по торговле оружием и собственности руководителей).

Это было прямое вмешательство в президентские выборы в Белоруссии с целью повлиять на ход голосования. Сам текст доклада был написан еще в 2004 году, когда США, нарушив мораторий на санкции против Минска, объявленный в ответ на отказ от ядерного оружия, ввел экономические эмбарго в отношении Белоруссии. Президента Лукашенко обвиняли в поддержке международного терроризма и даже отмывании денег режима Саддама Хуссейна

Возможно, эта эскалация и стала причиной того, что в Минске было принято решение присоединиться к Мюнхенской конференции с целью открыто противостоять силовым угрозам Вашингтона. Так или иначе, но мало кто на Западе еще недавно представлял себе, что заседание авторитетного натовского форума пройдет именно в Минске, а его участники будут слушать речь «последнего диктатора Европы».

Мюнхенский и Минский форматы

Многие наблюдатели недоумевали и иронизировали по поводу того, что в октябре президент Белоруссии, продемонстрировав чудеса дипломатии, последовательно провел два экономических форума регионов с Россией и Украиной, в которые входили саммиты глав государств на высшем уровне. В Могилеве Лукашенко встретился с Владимиром Путиным, а в Гомеле с Петром Порошенко . Иронию у непосвященных вызывало кажущееся лавирование Минска между Москвой и Киевом. Поведение Александра Григорьевича казалось скандальным и стало мишенью для злых шуток со стороны его медийных оппонентов.

Но кое о чем наблюдатели начали догадываться уже во время общения Лукашенко и Порошенко в Гомеле. Тогда вопреки заявленному экономическому формату Александр Григорьевич много говорил об урегулировании конфликта в Донбассе. Тогда же прозвучало очередное предложение использовать в качестве миротворческих сил белорусских военных. Никакой реакции от президента Украины не последовало.

И вот в Минске, через несколько дней после Гомеля на заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, Лукашенко четко обозначил эти тезисы.

Президент Белоруссии от общего к частному, от глобальной безопасности к региональной, в свойственной ему манере перевел Мюнхенский формат в Минский. Содержание его речи в масштабах Белоруссии выглядело историческим.

О чем сказал президент Белоруссии, широко и тезисно расшифровали не только белорусские, но и мировые СМИ. С точки зрения же наблюдателей, следивших за его эволюциями, эта речь была уже полна не мягкими пожеланиями или робкими предложениями. В голосе Лукашенко прозвучала решительность. Зная позицию Москвы в вопросе направления миротворческого контингента в Донбасс и ее мнение относительно участия в нем белорусских военных, можно безошибочно считать, что нотки металла в голосе белорусского президента обеспечены именно тем, что Москва через Лукашенко объявила свои условия: миротворцы в Донбассе — белорусские, охрана украинско-российской границы на участках ДНР и ЛНР, обеспечение выборов на территории последних — они же.

НАТО или ОДКБ

Огласив свои предложения, более похожие на условия, Александр Лукашенко предупредил: «Не торопитесь это отвергать. Мы не хотим здесь перед вами выпендриваться». Кто в теме, тот понял, что это уже условия, а не рекомендации. А слова президента о том, что «времени почти не осталось», вообще звучали угрожающе. При этом пакет условий был дополнен приглашением к прямому участию в решениях по Украине Соединенных Штатов. Адресовалось оно присутствовавшему в Минске помощнику госсекретаря Помпео, Аарону Уэссу Митчеллу.

Насколько реальна перспектива принятия мирных инициатив, предложенных Лукашенко, станет ясно уже в ближайшем будущем. Однако скептиков пока больше, чем оптимистов.

Во-первых, предложение использовать белорусов в миротворческой миссии на Донбассе звучит не впервые. И этот вариант уже не встретил поддержки ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Эти «партнеры» категорически против использования на территории Украины сил ОДКБ и настаивают на том, что закрыть границу и обеспечить проведение выборов должен именно блок НАТО. Со стороны Киева это чисто популистская и марионеточная позиция: Порошенко и его окружению, пришедших к власти в результате государственного переворота, мир не нужен. Нужна именно вот такая вялотекущая и бесконечная война, которая позволяет им обогащаться и проводить внешнюю антироссийскую политику, а населению внушать необходимость «затянуть пояса», пока идет война.

Скрытая угроза

И все же Лукашенко не прост. Да, он не был полноправным хозяином на заседании основной группы Мюнхенской конференции. Он лишь предоставил площадку для встречи. Да, настоящие хозяева — это Германия, которая финансирует организацию, а куратор — США. Однако благодаря четкой позиции белорусского президента его участники смогли воочию увидеть и услышать предложения Лукашенко. Это, несомненно, сигнал о том, что западные партнеры Киева теперь знают о содержании мирных инициатив Минска (а, возможно, и Москвы) и потому вынуждены отнестись к ним серьезно.

Возможно, на заседании основной группы Мюнхенской конференции появилась новая форма диалога по урегулированию гражданской войны на Украине. Может, это и есть расширение Минского формата? Может быть, это выход из безвыходной ситуации, которая сложилась в реализации Минских соглашений по вине Киева?

При этом нельзя забывать и о том, что Мюнхенская конференция — это всего лишь один из рычагов Запада, с помощью которых он удерживал в 90-2000-е годы постсоветские страны в своей орбите влияния. Не изменилась эта функция и теперь. Правда и в том, что целью Запада на сегодня является смена власти и в Белоруссии, и в России по украинскому образцу — через организацию массовых народных волнений.

Прав Лукашенко и в том, что времени почти не осталось. Потому что дипломатические средства в умиротворении Украины практически исчерпаны.