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Лавров высказался об обвинениях России в выборах США
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Лавров назвал обвинения России во «вмешательстве» в выборы в США пустыми 

РИА Новости + ещё 5 11 часов назад
Обвинения во вмешательстве России в президентские и промежуточные выборы в США оказались лишь пустыми заявлениями, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается сегодняшних промежуточных выборов в США, как я уже сказал, все обвинения в нашем вмешательстве в прошлые президентские выборы, все обвинения в том, что мы будем вмешиваться в сегодняшние выборы, оказались пустыми заявлениями. Никаких конкретных фактов, несмотря на наши многочисленные обращения, нам никто не предъявил, это касается президентских выборов", — сказал Лавров.
"Видимо, поэтому, по причине отсутствия каких-либо фактов, в отношении выборов промежуточных, которые проводятся сегодня, американские официальные лица уже заявляли об отсутствии свидетельств того, что мы каким-то образом в эти выборы вмешиваемся", — добавил министр.
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