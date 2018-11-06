Лавров высказался об обвинениях России в выборах США

Лавров назвал обвинения России во «вмешательстве» в выборы в США пустыми

"Что касается сегодняшних промежуточных выборов в США, как я уже сказал, все обвинения в нашем вмешательстве в прошлые президентские выборы, все обвинения в том, что мы будем вмешиваться в сегодняшние выборы, оказались пустыми заявлениями. Никаких конкретных фактов, несмотря на наши многочисленные обращения, нам никто не предъявил, это касается президентских выборов", — сказал Лавров.

"Видимо, поэтому, по причине отсутствия каких-либо фактов, в отношении выборов промежуточных, которые проводятся сегодня, американские официальные лица уже заявляли об отсутствии свидетельств того, что мы каким-то образом в эти выборы вмешиваемся", — добавил министр.